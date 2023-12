INSS faz ALERTA aos Segurados sobre o golpe da Prova de Vida online; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social, ou INSS, é uma instituição que desempenha um papel fundamental na distribuição de renda no Brasil, beneficiando mais de 39 milhões de cidadãos. No entanto, além de sua função primordial, o INSS também tem a responsabilidade de proteger seus segurados de fraudes e golpes. Infelizmente, os golpistas estão sempre buscando novas maneiras de enganar as pessoas, e uma das táticas mais recentes é o golpe da prova de vida online.

Abordagem dos Golpistas

As tentativas de golpe podem acontecer por meio de mensagens de texto (SMS ou WhatsApp) e chamadas telefônicas. Geralmente, os golpistas oferecem vantagens e benefícios que não existem para atrair suas vítimas.

“De posse dos dados confirmados e a foto do documento, os criminosos terão mais facilidade para agir e executar a fraude financeira”, aponta o instituto.

Como Funciona o Golpe da Prova de Vida Online

Os criminosos que aplicam este golpe costumam se passar por representantes do INSS e entram em contato com aposentados e pensionistas por meio de telefonemas, mensagens de SMS ou WhatsApp.

Eles informam a vítima sobre uma suposta necessidade de realizar a prova de vida de forma online, alegando ser uma nova modalidade adotada pelo INSS.

Em seguida, os criminosos pedem que a vítima confirme seus dados pessoais e bancários, e solicita o envio de uma foto atualizada e dos documentos digitalizados. Com essas informações em mãos, eles têm mais facilidade para cometer fraudes financeiras.

É importante lembrar que o INSS nunca solicita informações pessoais ou bancárias por telefone, SMS ou WhatsApp.



Você também pode gostar:

Impacto nos Aposentados e Pensionistas

Os golpes afetam principalmente os aposentados e pensionistas, que muitas vezes são induzidos pelas “facilidades” oferecidas pelos golpistas.

“Temos uma clientela idosa. Muitos não têm habilidade com as ferramentas tecnológicas e terminam sendo presas fáceis para os criminosos”, diz Ocian Florêncio, gerente de uma das agências da Previdência Social.

Como Evitar Cair no Golpe da Prova de Vida Online

Para evitar ser vítima deste golpe, o INSS orienta seus segurados a seguir algumas orientações:

Manter os dados de contato atualizados no Meu INSS ou pelo telefone 135; Não atender solicitações de dados por e-mail, mensagem ou telefone; Não clicar em links enviados por SMS e desconfiar de mensagens não identificadas; Acessar o Meu INSS na plataforma Gov.br para confirmar o contato ou a convocação; Usar apenas os canais oficiais de atendimento para cumprir solicitações do INSS.

Lembre-se, a atitude preventiva e o monitoramento do seu CPF são sempre as melhores medidas para proteger seus dados pessoais e manter um bom score de crédito na aposentadoria.

“Os golpes prejudicam especialmente os aposentados e pensionistas, muitos dos quais, devido à idade avançada, não possuem familiaridade com ferramentas tecnológicas, tornando-se alvos fáceis para os criminosos.” – Ocian Florêncio, gerente da maior Agência da Previdência Social (APS) no Acre.

O INSS está sempre trabalhando para proteger seus segurados de fraudes e golpes. No entanto, é importante que cada segurado também faça a sua parte, mantendo-se informado e alerta.

Se receber uma ligação ou mensagem suspeita, não forneça suas informações pessoais e entre em contato com o INSS por meio dos canais oficiais para verificar a situação.

É fundamental que os segurados do INSS se mantenham vigilantes e protejam suas informações pessoais. Se houver alguma dúvida, sempre procure os canais oficiais de atendimento do INSS, como a Central 135, o aplicativo Meu INSS, ou peça ajuda a um familiar ou amigo de confiança. Sempre lembre: o INSS nunca entra em contato direto para solicitar dados ou pedir o envio de fotos de documentos.