INSS libera Empréstimos Consignados para beneficiários do BPC

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou em setembro uma instrução normativa que permite novamente aos bancos conceder empréstimos consignados para pessoas que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) (fonte).

Essa decisão foi tomada após uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal (STF), que autorizou a legislação que permite aos beneficiários de programas sociais a opção de contratar empréstimos consignados (fonte).

Quem são os Beneficiários do BPC?

O BPC é destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência de qualquer idade. Para ser elegível para o benefício, é necessário comprovar que a renda por pessoa na família não ultrapassa 1/4 do salário mínimo, que atualmente é estimado em R$ 330 (fonte).

Com a nova regulamentação, os beneficiários do BPC podem comprometer até 35% de sua renda mensal com o empréstimo consignado (fonte).

Impactos da Decisão do STF

Embora a decisão do STF proporcione uma nova oportunidade financeira para os beneficiários do BPC, é importante estar ciente dos possíveis impactos. Segundo João Adolfo de Souza, proprietário da João Financeira, há um aumento nos riscos de endividamento deste grupo.

O fato de o empréstimo ser descontado diretamente do valor do benefício pode comprometer uma parte significativa da renda mensal dos beneficiários, agravando o endividamento familiar e afetando principalmente a população de baixa renda (fonte).

Em março de 2022, o Ministério do Trabalho estimou que cerca de 4,8 milhões de pessoas que recebem o BPC seriam beneficiadas com a concessão de empréstimos consignados (fonte). Com a nova regulamentação, não apenas os idosos e deficientes, mas também pessoas de baixa renda podem ser afetadas.



Portanto, é fundamental que os beneficiários e suas famílias se informem adequadamente antes de contratar esses serviços financeiros, considerando sempre os riscos e condições para o cumprimento desses pagamentos.

Cuidados ao Contratar Empréstimos Consignados

Ao considerar a opção de um empréstimo consignado, é importante que os beneficiários do BPC tomem algumas precauções. Primeiramente, é recomendável comparar as ofertas de diferentes instituições financeiras para garantir as melhores condições de pagamento. Além disso, é essencial ler atentamente o contrato, verificando taxas de juros, prazos de pagamento e eventuais cláusulas abusivas.

Outro ponto importante é ter consciência do comprometimento da renda mensal. Como o valor do empréstimo é descontado diretamente do benefício, é crucial certificar-se de que a parcela a ser paga não ultrapasse um valor que comprometa o orçamento familiar.

É recomendável fazer um planejamento financeiro detalhado para garantir que o empréstimo seja uma solução viável e não uma fonte adicional de endividamento.

Alternativas ao Empréstimo Consignado

Para evitar possíveis riscos de endividamento, os beneficiários do BPC também podem considerar alternativas ao empréstimo consignado. Por exemplo, é possível buscar ajuda de instituições de assistência social e programas governamentais que ofereçam suporte financeiro e orientação para a gestão adequada dos recursos.

Além disso, é importante estar ciente de outras opções de crédito disponíveis, como empréstimos pessoais ou financiamentos, e avaliar cuidadosamente as taxas de juros e condições oferecidas por diferentes instituições financeiras. A pesquisa e a comparação de diferentes opções podem ajudar a encontrar a melhor solução para cada caso específico.

Ademais, a autorização do INSS para a concessão de empréstimos consignados aos beneficiários do BPC oferece uma nova oportunidade financeira, mas também traz consigo riscos de endividamento. É fundamental que os beneficiários e suas famílias estejam bem informados sobre as condições e riscos envolvidos antes de contratar esses serviços financeiros.

Além disso, é importante considerar alternativas ao empréstimo consignado e buscar orientação adequada para garantir uma gestão financeira saudável e evitar o agravamento do endividamento familiar.