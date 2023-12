INSS realiza mutirões NESTES lugares para agilizar concessão do BPC; Veja quais

Duas agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Baixada Fluminense estão programando mutirões de atendimento para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas) no mês de dezembro. Os assistentes sociais do órgão serão dedicados à análise dos pedidos de pessoas com deficiência, oferecendo suporte e agilizando o processo

A primeira agência a realizar o mutirão do INSS será a unidade de Nilópolis, que estará disponível para atendimento neste sábado, dia 2 de dezembro. Ao longo do dia, das 7h às 14h, estão programados atendimentos para 70 pessoas com deficiência que previamente solicitaram o benefício assistencial.

No sábado seguinte, dia 9 de dezembro, será a vez do posto de São João de Meriti receber o mutirão. Nesse dia, a agência estará preparada para atender cerca de cem segurados que também requereram o benefício de prestação continuada. A iniciativa visa aprimorar o atendimento e proporcionar maior celeridade na concessão dos benefícios.

Os mutirões do INSS representam uma resposta direta às necessidades da população da Baixada Fluminense, oferecendo uma oportunidade eficiente para a análise de solicitações do BPC/Loas. Essas ações reforçam o compromisso do INSS em fornecer assistência social de qualidade e em tempo hábil aos cidadãos que dependem desses benefícios.

Agendamento online para BPC/Loas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que, nas duas agências localizadas na Baixada Fluminense, assistentes sociais estarão disponíveis para realizar análises de pedidos de pessoas com deficiência durante mutirões de atendimento. As atividades estão programadas para ocorrer das 7h às 14h.

Antes de comparecer aos mutirões, é essencial que os interessados realizem o agendamento prévio, o qual pode ser efetuado de duas maneiras: via aplicativo Meu INSS, disponível online, ou através da central telefônica 135. Esse procedimento visa otimizar o atendimento, proporcionando uma experiência mais eficaz e organizada.

De acordo com informações disponibilizadas pelo INSS, a agência de Nilópolis, onde ocorrerá o primeiro mutirão, está situada na Estrada Mirandela, número 351, no Centro da cidade. Já a unidade de São João de Meriti, que receberá o segundo mutirão, encontra-se na Avenida Automóvel Clube, número 2.384, no Shopping Rio Ville Jardim José Bonifácio.



Mais informações sobre o benefício do INSS

O BPC/Loas é um auxílio concedido a pessoas com deficiência ou idosos que se enquadram em critérios específicos de baixa renda, não sendo necessário ter contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao longo da vida. Para ser elegível ao benefício, a pessoa com deficiência deve ter uma renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo vigente, o que corresponde a R$ 330.

Essa avaliação é realizada com base em informações do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e dos sistemas do INSS. De acordo com o instituto, o valor mensal do benefício é de R$ 1.320, sem direito a 13º salário.

O benefício também é estendido a pessoas com idade superior a 65 anos, desde que atendam aos mesmos critérios de baixa renda. Vale ressaltar que, embora o benefício contemple ambos os públicos, o mutirão nas agências do INSS mencionado no início da notícia não atenderá especificamente a demanda de pessoas acima de 65 anos.