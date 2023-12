INSS revoluciona e anuncia GRANDE novidade aos beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prestes a revolucionar seus processos, anunciando a adoção da inteligência artificial como parte integrante de seus mecanismos de detecção de fraudes. A medida visa aprimorar a identificação de irregularidades em atestados médicos submetidos ao órgão para a solicitação de benefícios, tais como o auxílio-doença.

Com previsão de entrar em operação ainda neste mês, o novo sistema contará com a implementação de robôs capazes de realizar cruzamentos em extensas bases de dados. Esses cruzamentos permitirão mapear possíveis inconsistências e irregularidades nos documentos apresentados ao INSS, utilizando até mesmo análise comportamental para identificar padrões suspeitos.

A expectativa é que a ferramenta esteja em pleno funcionamento no início de 2024, proporcionando uma abordagem mais eficaz na prevenção e detecção de fraudes. O INSS busca, assim, garantir a integridade de seus processos e assegurar que os benefícios sejam concedidos de maneira justa e conforme os critérios estabelecidos.

Aprimoramento no sistema de checagem de dados

Como já dito anteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social informou que está implementando melhorias em seu sistema de verificação de dados. O foco principal será no Atestmed, plataforma utilizada para o envio digital de documentação médica pelos segurados, disponível no site ou no aplicativo Meu INSS.

Atualmente, a monitorização dos atestados médicos é realizada por meio de amostragem, mas a nova abordagem promete um processo mais eficiente. O objetivo principal é aprimorar a capacidade do INSS em identificar possíveis irregularidades nos documentos submetidos pelos segurados.

Responsabilização criminal para fraudes no INSS

De acordo com o INSS, a nova abordagem incluirá a verificação da identificação dos médicos, registros no Conselho Regional de Medicina (CRM), análise da grafia utilizada pelos profissionais e a identificação de disparos em massa provenientes de um mesmo endereço IP.

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, destacou que a responsabilização criminal será uma medida rigorosa adotada contra aqueles que tentarem fraudar atestados médicos. A utilização da inteligência artificial permitirá uma análise mais detalhada e eficiente, identificando não apenas inconsistências nos documentos, mas também padrões suspeitos de comportamento.



“Já identificamos alguns casos, e eles foram entregues à Polícia Federal, que tomará as medidas necessárias. E podem estar certos: a pessoa que apresentar atestado médico falso vai responder criminalmente”, disse.

Stefanutto enfatizou que a implementação desses novos protocolos tem como objetivo não apenas fortalecer a segurança e a confiabilidade dos benefícios concedidos pelo INSS, mas também atuar de maneira proativa na prevenção e punição de práticas fraudulentas. A medida reforça o compromisso do órgão em garantir a integridade de seus processos e a justa concessão de benefícios.

Medidas para redução da fila de espera

O INSS anunciou recentemente uma série de iniciativas com o objetivo de diminuir a espera dos segurados pelo processamento de solicitações de aposentadorias, pensões e auxílios-doença. Estas medidas fazem parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social (PEFPS).

Uma das estratégias adotadas é a facilitação do envio de documentação pelos segurados, por meio da plataforma digital do INSS. Essa abordagem visa agilizar o fluxo de informações necessárias para a análise dos processos, proporcionando maior eficiência e reduzindo o tempo de espera.

Outra inovação importante é a introdução do atendimento à distância por meio da telemedicina, permitindo uma interação mais ágil entre os segurados e os profissionais do INSS. Essas novidades visam otimizar o processo de avaliação, oferecendo uma alternativa mais rápida para a análise de casos específicos.