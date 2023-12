INSS vai usar inteligência artificial para coibir fraudes em auxílios

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, confirmou em entrevista que a autarquia vai usar Inteligência Artificial (IA). De acordo com ele, a ideia é que este sistema tecnológico ajude a reduzir a fila de espera para benefícios, e reduza fraudes envolvendo auxílios.

Recentemente, o INSS mudou uma série de mudanças nas regras de entrada no Auxílio-doença. A partir de agora, o cidadão que deseja entrar neste benefício não precisa mais comparecer presencialmente em um consultório para realizar a perícia. Ele poderá comprovar a sua condição por meio do envio de documentações, que serão atestadas pelo sistema Atestemed.

Como o robô vai trabalhar

Segundo Stefanutto, o robô que está sendo desenvolvido pela Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal, terá a capacidade de realizar uma varredura de todos os atestados enviados pelo Meu INSS. Hoje, este tipo de análise é feito por amostragem e, segundo Stefanutto, ele já está conseguindo detectar as tentativas de fraude.

Ele afirma ainda que o sistema de inteligência artificial vai conseguir cruzar dados como nome e a assinatura do médico no atestado, além de outras informações como o número do Conselho Regional de Medicina (CRM), e o IP onde este arquivo foi enviado.

“A inteligência artificial é uma necessidade. O médico perito não tinha um banco de dados para comparar a letra do atestado, saber se fugia do padrão. A inteligência artificial vai sendo alimentada e consegue comparar estes padrões”, aponta.

“Além de melhorar fila, com esta interferência da tecnologia, melhoro o gasto, gasto menos”, completa o presidente do INSS.

Pagamentos de 2024 no INSS



Você também pode gostar:

O INSS divulgou oficialmente o calendário completo e detalhado de pagamentos de aposentadorias e pensões para todo o ano de 2024. De acordo com as informações oficiais, o plano da autarquia é iniciar os repasses já a partir do dia 25 de janeiro.

O primeiro destes calendários é voltado para as pessoas que recebem o piso previdenciário nacional, que este ano é de R$ 1.320, mas que será de R$ 1.421 em 2024. Como adiantado, estes cidadãos começam a receber o saldo no próximo dia 25. Mas é preciso se basear no final do seu número de inscrição para saber o dia exato do recebimento.

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 25/jan 23/fev 22/mar 24/abr 24/mai 24/jun 2 26/jan 26/fev 25/mar 25/abr 27/mai 25/jun 3 29/jan 27/fev 26/mar 26/abr 28/mai 26/jun 4 30/jan 28/fev 27/mar 29/abr 29/mai 27/jun 5 31/jan 29/fev 28/mar 30/abr 31/mai 28/jun 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul

Final do benefício Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez 2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez 3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez 4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez 5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan

Já o segundo calendário é voltado para as pessoas que recebem mais do que um salário mínimo no ano de 2024. Mas também neste caso, o segurado vai precisar se basear no final do seu número e inscrição. Veja abaixo:

Final do benefício Jan/24 Fev/24 Mar/24 Abr/24 Mai/24 Jun/24 1 e 6 01/fev 01/mar 01/abr 02/mai 03/jun 01/jul 2 e 7 02/fev 04/mar 02/abr 03/mai 04/jun 02/jul 3 e 8 05/fev 05/mar 03/abr 06/mai 05/jun 03/jul 4 e 9 06/fev 06/mar 04/abr 07/mai 06/jun 04/jul 5 e 0 07/fev 07/mar 05/abr 08/mai 07/jun 05/jul