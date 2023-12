Instagram PERMITE visualizar foto no feed antes de publicação; saiba como

O mundo da mídia social está em constante evolução e a plataforma Instagram está à frente dessa revolução. Uma das mais recentes inovações é a possibilidade de visualizar uma foto no feed antes de publicá-la. Esta funcionalidade permite aos usuários terem uma ideia de como a foto se encaixará em seu feed geral antes de realmente colocá-la lá. Vamos explorar como isso funciona e o que isso significa para os usuários do Instagram.

Nova Funcionalidade do Instagram: Visualização Pré-publicação

A nova funcionalidade permite que os usuários do Instagram vejam como uma foto específica se parecerá em seu feed antes de realmente publicá-la. Isso pode ser especialmente útil para aqueles que levam a sério a estética de seu feed do Instagram e desejam manter uma certa consistência visual.

Como Acessar a Pré-visualização

Para acessar a pré-visualização de uma foto antes de publicá-la, siga os seguintes passos:

Toque no ícone ‘+’ no centro da barra de menu inferior do aplicativo. Selecione a foto que deseja publicar. Antes de avançar para a publicação, clique no botão ‘Mostrar Visualização’. Este botão está localizado no centro da tela, na etapa de filtros e edição, logo abaixo da foto. Alternativamente, você pode tocar no ícone de olho no canto superior direito da tela, que também permitirá que você visualize sua postagem antes de publicá-la.

Dica: A nova funcionalidade está sendo lançada gradualmente, portanto, pode não estar disponível para todos os usuários no momento.

A Importância da Estética do Feed

Para muitos usuários do Instagram, manter um feed visualmente agradável é extremamente importante. A nova funcionalidade de pré-visualização permite que esses usuários vejam exatamente como uma nova foto se encaixará em seu feed antes de publicá-la, ajudando a manter uma estética consistente.



O Impacto na Experiência do Usuário

A nova funcionalidade de pré-visualização do Instagram pode ter um grande impacto na experiência do usuário. Antes, muitos usuários recorriam a aplicativos de terceiros para obter uma prévia de suas fotos no feed. Agora, a funcionalidade está diretamente incorporada no aplicativo Instagram, tornando o processo mais fácil e conveniente.

Por que essa função é útil?

Esta função é particularmente útil para aqueles que se preocupam com a estética de seu feed do Instagram. Permite que você veja como uma nova foto se encaixa com as fotos existentes em seu feed, o que pode ajudá-lo a manter uma aparência consistente em seu perfil.

Além disso, esta função pode ser útil para aqueles que gostam de planejar seu feed com antecedência. Ao permitir que você visualize suas fotos no feed antes de publicá-las, o Instagram está dando a você a oportunidade de planejar seu feed com mais eficiência.

Outras novidades no Instagram

Além da função de visualização de fotos no feed antes da publicação, o Instagram também lançou recentemente outras novas funções. Uma dessas funções é a capacidade de criar modelos próprios no estilo “Sua vez” pelos stories. Isso permite que os textos, adesivos e emojis usados em um story possam ser “copiados” por outros seguidores para gerar novos conteúdos.

Outra nova função é uma ferramenta de IA que pode remover o fundo de uma foto e gerar novos cenários através de prompts de comando em texto. No entanto, esta função está atualmente disponível apenas para o público nos Estados Unidos.

O Instagram continua a inovar e a melhorar a experiência do usuário. Com a nova funcionalidade de pré-visualização, os usuários agora podem ver como suas fotos se encaixarão em seu feed antes de publicá-las, permitindo que mantenham uma estética consistente de forma mais fácil. Como sempre, a equipe do Instagram está interessada em ouvir o feedback dos usuários sobre esta nova funcionalidade. Portanto, se você já teve a oportunidade de experimentá-la, não se esqueça de compartilhar suas opiniões!