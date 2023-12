Intercity Hotels DISPONIBILIZA VAGAS em TRÊS ESTADOS

A Intercity Hotels, famosa rede de hotéis pioneira e inovadora no segmento de hotelaria urbana no país, que possui hotéis distribuídos pelas cinco regiões do Brasil e Uruguai, está contratando novas pessoas para compor o seu time. Sendo assim, caso esteja na busca por um novo emprego e tenha ficado atraído, veja a lista de vagas abertas:

Assistente Administrativo de Condomínio – Porto Alegre – RS -Administração Geral: Separação e envio de boletos, baixa e conciliação bancária, cobrança de inadimplência, relatórios para condomínio, reuniões de conselho, assembleias e ata;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre – RS – Comunicação Interna;

Assistente de Departamento Pessoal – Ribeirão Preto – SP – Departamento Pessoal;

Coordenador (a) Administrativo Financeiro – Bauru – SP – Finanças: Elaborar fluxo de caixa realizado e previsto, bem como monitorar os resultados da área. Analisar e controlar despesas de acordo com o orçamento junto ao Gerente; Monitorar o fechamento contábil junto à equipe;

Coordenador (a) de Governança – Porto Alegre – RS – Governança;

Analista de Departamento Pessoal – Ribeirão Preto – SP – Departamento Pessoal;

Consultor (a) de Manutenção – Porto Alegre – RS – Hotelaria;

Analista de Controladoria PL – Porto Alegre – RS – Controladoria;

Executivo (a) de Contas – Porto Alegre – RS – Venda Externa;

Assistente de DP – Criciúma – SC – Departamento Pessoal;

Estagiário (a) de Segurança do Trabalho – Porto Alegre – RS – Engenharia de Segurança do Trabalho;

Agente de Eventos – São Paulo – SP – Entretenimento;

Coordenador (a) de Recepção e Eventos – São Paulo – SP – Recepção.

Mais sobre o Intercity Hotels

Falando com mais ênfase sobre o Intercity Hotels, podemos destacar que a rede pertence ao grupo ICH Administração de Hotéis que também detém as marcas Yoo2 by Intercity e Cityhome by Intercity. A Intercity atende às necessidades de quem viaja tanto a negócios quanto a lazer e, por este motivo, tem conquistado respeito e liderança nos mercados em que atua.

Para comodidade de seus hóspedes recentemente a Intercity Hotels fechou uma grande parceria de distribuição com a rede homônima alemã Intercity Hotel, que administra mais de 40 hotéis na Europa, Ásia e outros destinos internacionais.

Com um atendimento próximo e fácil, a Intercity Hotéis tem o compromisso de entregar serviços que facilitem a vida dos hóspedes atendendo às necessidades de quem viaja tanto a negócios quanto a lazer.

Confira alguns benefícios

Vale-Transporte;

Vale-Refeição;

Dentre outros.



Você também pode gostar:

O que é necessário para se inscrever?

Como você já pôde ver a lista de cargos, é só clicar nesse link para ser redirecionado à página da InfoJobs. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Dito isso, não fique aí parado (a) e fique sabendo das principais notícias do país e das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil aqui no Notícias Concursos!