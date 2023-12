Investimento da Prefeitura de Penedo forma mais 70 pessoas em cursos do Senac Alagoas

Tem gente nova em Penedo preparada para empreender e atuar no mercado de trabalho, pessoal recém-formado em cursos profissionalizantes do Senac Alagoas, todos oferecidos sem custo para os inscritos, graças ao investimento do governo Ronaldo Lopes/João Lucas na qualificação da população.

A última etapa da formação em Operador de Computador, Recepcionista em Meio de Hospedagem, Preparo e Serviço de Coquetéis e Qualidade no Atendimento ao Turista reuniu a maioria dos 70 estudantes nesta terça, 12, no auditório da Casa de Aposentadoria.

A primeira impressão sobre a ausência de concluintes foi logo desfeita com a justificativa que se espera, a partir da oferta dos cursos: trabalho. “Essa tristeza é substituída automaticamente por alegria por sabermos que muitas das pessoas não puderam estar aqui porque já estão empregadas”, ressaltou João Paulo Barbosa, Analista de Educação do Senac Alagoas.

“A felicidade do professor é perceber que o que foi passado na sala de aula está sendo colocado em prática, não somente da forma de trabalhar para alguém, mas também de se tornar empreendedor de seus próprios negócios”, acrescentou o instrutor Paulo Costa, responsável pelos cursos Recepcionista em Meio de Hospedagem e Preparo e Serviço de Coquetéis.

Novos Cursos

O trabalho conjunto da Prefeitura de Penedo e o Senac Alagoas não para, com mais uma turma na área de Informática aprendendo Aplicações Web com Python na carreta escola da instituição cuja excelência no ensino profissional é reconhecida em todo o país.

Além disso, a parceria que prepara a população para o mercado de trabalho e o empreendedorismo será ampliada para duas novas áreas em 2024: gastronomia e beleza, conforme anunciou João Paulo Barbosa durante a quarta cerimônia de entrega de certificados do curso Senac, somente neste ano em Penedo.

Todo esse trabalho de qualificação da mão de obra local da gestão Penedo Crescendo Com Seu Povo tem articulação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (SEDECIN), da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), da Sala do Empreendedor e da Escola de Governo, contando ainda com apoio do Ifal Penedo, da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) e da Escola de Turismo de Alagoas.

E quem não pôde participar da cerimônia desta terça, 12, pode pegar seu certificado no escritório da Escola de Governo que funciona na Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, ao lado da agência dos Correios, Centro Histórico da cidade, no horário entre 8h e 12 horas, de segunda à sexta-feira.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves