IPTU: veja COMO OBTER desconto e pagar menos

Conforme é conhecido amplamente, o IPTU é uma obrigação tributária que não se pode evitar. A falta da quitação acarreta no registro dos débitos vinculados a esse imóvel, restringindo as atividades como reforma, construção, venda e locação sem autorização municipal devida e apropriada.

Dessa forma, é crucial cumprir com todas as responsabilidades fiscais, inclusive o pagamento do IPTU, para evitar as possíveis complicações posteriores. Nesse sentido, cada município deve estabelecer as próprias alíquotas, considerando características singulares às propriedades, como dimensões, localização e a qualidade da edificação.

O que influencia realmente no valor deste imposto?

A taxa municipal que se refere ao IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) incide nas propriedades edificadas nas áreas urbanas. Ela apresenta valores variáveis que são determinados por vários fatores.

A avaliação leva em conta elementos como:

Melhor posição geográfica para o imóvel;

Dimensões construídas e as do terreno;

Qualidade de acabamentos empregados;

Serviços urbanos que são oferecidos, tal como saneamento e higienização.

É importante frisar que as alíquotas se estabelecem através da legislação municipal, sujeita às variações conforme o valor global que a propriedade tem. Então, diferentes tipos de imóveis, como terrenos e residências, podem se sujeitar a alíquotas específicas, o que influencia diretamente no valor do tributo.

Pagamentos e descontos obtidos no IPTU

Não obstante, os cidadãos têm a oportunidade de obter descontos e uma participação nos programas municipais. Por conseguinte, a intenção é amenizar o ônus financeiro que se tem no começo de cada ano.



O adimplemento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), comumente com a data do vencimento finalizando em janeiro, oferece a possibilidade de escolher entre parcelar e/ou conseguir benefícios em descontos atrativos para quem opta por pagar integralmente. Veja algumas alternativas:

Desconto por meio dos programas municipais

Obter desconto no IPTU se torna uma prática bem viável através dos programas municipais que ajudam a reduzir o tributo. A participação nas iniciativas específicas, usando o CPF, assegura vantagens, como:

CPF na nota – Acumule créditos inserindo seu CPF nas notas fiscais dos serviços, convertidos nos descontos no IPTU;

Aposentado e pensionista – As administrações municipais ofertam descontos, chegando a atingir 50%, ou mesmo isenção total para os aposentados e os pensionistas do INSS;

Bom pagador – Pagar as contas e os impostos em dia resulta em outros descontos, conforme a política individual das prefeituras.

Pagamento à vista e as modalidades para isenção

Pagar o IPTU em uma vez única, especialmente no mês de janeiro, resulta em descontos bem expressivos. Além do mais, maneiras de isenção consideram a renda que o contribuinte tem:

Isenção Total – Aplica a renda de, no máximo, três salários mínimos;

50% de desconto – A renda deve ficar de três até quatro salários mínimos;

30% de desconto – A renda compreender de quatro até cinco salários mínimos.

Como pedir isenção no IPTU

Ao começar o procedimento de solicitação da isenção do IPTU, os contribuintes devem se dirigir à prefeitura, munido dos documentos essenciais, como:

RG;

CPF;

Comprovante de endereço;

Comprovante de renda;

Certidão do valor total do imóvel.

Tal fase é essencial para garantir o devido processo do pedido, bem como a elegibilidade do contribuinte em receber os benefícios fiscais. Em tal contexto, é imperativo ressaltar a importância da compreensão da função de cada documentos, pois se tornam fundamentais para comprovar a condição financeira e a propriedade do imóvel.

Por exemplo, o RG e o CPF comprovam a identidade do cidadão. Ademais, o comprovante de renda se torna essencial para a validação do enquadramento nos requisitos estabelecidos para ter isenção.

Além do mais, comprovante de residência confirma a localização das propriedades e a vinculação com a jurisdição municipal. Em contrapartida, a certidão do valor venal dos imóveis desempenha um importante papel no fornecimento de informações acerca do preço de mercado do imóvel, influenciando o cálculo diretamente.