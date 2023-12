IPVA 2024: Tire suas dúvidas! Confira Calendário, alíquotas e descontos

IPVA 2024 é um tema que tem gerado uma série de dúvidas entre os proprietários de veículos. Com o início do novo ano, surge a necessidade de se preparar para esta obrigação financeira. Neste artigo, vamos ajudá-lo a entender tudo o que precisa saber sobre o IPVA 2024, abordando as datas de pagamento, as alíquotas e os possíveis descontos.

O que é IPVA?

O Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) é um tributo que deve ser pago anualmente por proprietários de veículos. Este imposto é essencial para o financiamento de áreas fundamentais como educação, saúde e segurança.

Como é calculado o IPVA 2024?

O valor do IPVA é calculado com base no valor venal do veículo, que é determinado pela tabela Fipe. Em média, o preço do carro usado caiu 4,26% até novembro, segundo os últimos dados do IBGE. Portanto, é esperado que o valor do IPVA 2024 seja menor.

Alíquotas do IPVA 2024

As alíquotas do IPVA variam de acordo com cada estado. Em alguns lugares, os descontos podem chegar a 3% para quem optar pelo pagamento à vista. Além disso, em alguns casos, é possível parcelar o pagamento do IPVA em até cinco vezes.

Isenções do IPVA 2024

Existem algumas situações em que o proprietário do veículo pode ser isento do pagamento do IPVA. Carros elétricos, pessoas com deficiência e veículos com mais de 10 anos de uso podem estar isentos, dependendo da região.



Pagamento do IPVA 2024

Até o momento, 18 estados e o Distrito Federal divulgaram informações sobre os pagamentos do IPVA 2024. Para mais detalhes, é recomendável verificar o site da Secretaria da Fazenda da sua região.

IPVA 2024 nos estados

Agora, vamos dar uma olhada mais detalhada em como serão as alíquotas, descontos e datas de pagamento do IPVA 2024 em alguns estados:

Região Sudeste

Rio de Janeiro

O IPVA no Rio será, em média, 4,39% mais barato em 2024. Para modelos flex, o imposto corresponde a 4% do valor venal do veículo. Donos de motocicletas pagam o equivalente a 2%.

São Paulo

Em São Paulo, a alíquota do IPVA será de 4% para carros de passeio; 3% para veículos movidos somente a gás e energia elétrica, 2% para motos, caminhonetes, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado; 1,5% para caminhões; e 1% para veículos de locadoras registrados no estado.

Região Sul

Paraná

No Paraná, a alíquota do IPVA será de 3,5% para automóveis e motocicletas em geral e de 1% para ônibus, caminhões, veículos de aluguel ou movidos a GNV.

Rio Grande do Sul

No Rio Grande do Sul, a alíquota do IPVA em 2024 será de 3% para automóveis e camionetes, 2% para motocicletas e 1% para caminhões.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal

No Distrito Federal, a alíquota do IPVA 2024 será de 3% para automóveis, caminhonetes, utilitários e demais veículos; 2% para ciclomotores, motocicletas e motonetas; e de 1% para veículos de carga com lotação acima de 2.000 kg, de locação, micro-ônibus, ônibus e tratores.

Região Norte

Acre

No Acre, a alíquota do IPVA 2024 será de 2% para carros de passeios, de esporte e de corrida, camionete de uso misto ou utilitário, aeronaves e embarcações e de 1% para micro-ônibus, ônibus, caminhões, motocicletas e ciclomotores.

Região Nordeste

Bahia

Na Bahia, a alíquota do IPVA será de 3% para automóveis e utilitários movidos a óleo diesel; 2,5% para os automóveis e utilitários movidos a outros tipos de combustíveis; 1% para ônibus, microônibus, caminhões, máquinas de terraplanagem, tratores, motos, motonetas, motocicletas e triciclos; e de 1,5% para embarcações e aeronaves.

Se você ainda tem dúvidas sobre o IPVA 2024, não hesite em entrar em contato com a Secretaria da Fazenda do seu estado. É importante estar ciente de todas as obrigações fiscais para evitar surpresas e problemas futuros. Lembre-se de que o pagamento do IPVA é crucial para o financiamento de serviços públicos essenciais.