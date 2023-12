iShowSpeed ​​pega namorada o traindo durante uma transmissão e termina com ela depois

Pstreamer popular iShowSpeed é conhecido pelo envolvimento e interação com diversos atletas famosos e é conhecido como o maior fã de Cristiano Ronaldo. Mas ele também é conhecido por nos proporcionar alguns dos momentos mais selvagens durante suas transmissões. Ninguém jamais esquecerá a vez em que ele mostrou suas partes íntimas durante uma transmissão, que pode assombrá-lo pelo resto da vida. No momento viral mais recente, iShowSpeed aparentemente pegou a namorada dele Aaliyah Wasko e ele descobriu durante uma de suas transmissões. Speed ​​​​viu um vídeo dela com outro homem na cama, esse e outros posts desse cara foram mais que suficientes para ele terminar com ela durante uma transmissão também.

Namorada de IShowSpeed ​​na cama com outro homem – Vídeo

iShowSpeed ​​termina com namorada em transmissão

Você já sabe que, como criador de conteúdo que adora atenção, o iShowSpeed ​​​​não iria deixar isso passar. Depois de receber spam com o vídeo em questão, ele começou a pesquisar e viu provas suficientes para se convencer de que isso aconteceu. Depois disso, ele mostrou as evidências ao amigo, o streamer Kai Cenat, e tomou uma decisão. Ele ligou para a namorada durante a transmissão e disse que não queria mais ficar com ela. Na verdade, ele disse que nunca mais queria falar com ela e a garota desligou. Aaliyah tentou limpar sua imagem durante outra transmissão, negando tudo ao outro cara na transmissão.

Precisamos esclarecer que Aaliyah está negando tudo e o vídeo não é explícito de nenhuma forma. Como você pode ver na filmagem, o primeiro está deitado na cama com esse cara. Também vale a pena ressaltar que Aaliyah e iShowSpeed ​​estão ligados e desligados há meses como um casal. Speed ​​comemorou um pouco demais quando terminou com sua agora ex-namorada enquanto Kai Cenat estava assistindo. As pessoas estão falando sobre isso online devido à forma como tudo aconteceu. Streamers como Speed ​​​​e Kai estão levando esse novo meio para um cenário de arte performática. Combinando aspectos de realidade do conteúdo com a viralidade. Neste ponto, eles estão documentando o máximo possível de suas próprias vidas para o mundo inteiro e ficando famosos por isso.