Israel Adesanya sugere retorno antecipado do hiato: ‘Você me verá em breve’

Israel Adesanya pode voltar à ação mais cedo do que você imagina.

O bicampeão peso médio do UFC está em um hiato autoimposto desde que perdeu o título para Sean Strickland no UFC 293 em setembro passado, sugerindo que ele não poderá competir novamente até 2027. No entanto, em entrevista recente à iFL TV, Adesanya disse que estava exagerando e sugeriu uma data de retorno anterior.

“Eu, agora, estou demorando”, disse Adesanya. “Nas minhas últimas lutas, fiz quatro lutas em 14 meses como campeão do UFC. Isso é inédito. Fui o campeão mais ativo, e não o lutador, campeão da liga. Então a vida me obrigou a tirar uma folga e vou tirar, mas você me verá em breve.

“Eu disse 2027 e todos lá fora realmente pensaram que eu estava falando sério, mas você verá.”

Depois de conquistar um título interino em 2019, Adesanya rapidamente se tornou uma das maiores estrelas do UFC, derrotando Robert Whittaker em uma luta de unificação e depois defendendo com sucesso o título dos médios cinco vezes consecutivas. Ele perdeu duas de suas últimas três lutas, dividindo uma série de lutas pelo título com o rival de longa data Alex Pereira, e depois sofrendo uma derrota surpreendente para Strickland.

Quem Adesanya planeja lutar caso entre no octógono em 2024 é uma incógnita, mas o candidato invicto Khamzat Chimaev aparentemente assumiu a responsabilidade. “The Wolf” fez uma postagem enigmática no Instagram no sábado com o primeiro slide apresentando uma cena de ação de sua recente vitória sobre Kamaru Usman e o segundo slide apresentando uma imagem de Adesanya.