Itaú SURPREENDE com novas atualizações em aplicativo; O que mudou?

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou o lançamento da mais recente versão do seu aplicativo móvel, disponibilizando as inovações a todos os seus clientes correntistas. O gigante bancário assegura que a nova plataforma oferece uma interface mais simples, facilitando transações mais rápidas, além de proporcionar maior customização dos componentes e atalhos.

O aplicativo do Itaú atualizado agora se adapta a cada perfil de usuário e necessidade específica de uso. Essa mudança representa uma significativa evolução, garantindo uma experiência personalizada e adaptativa para cada cliente.

Uma novidade do aplicativo é a introdução da seção “Experiências”, posicionada antes do acesso à conta pelos usuários. Essa área funciona como um portal para atalhos de funções essenciais, como transferências, extratos e pagamentos, prometendo uma navegação mais eficiente e amigável.

Os usuários já podem conferir essas inovações que prometem facilitar transações, personalizar a interface e oferecer atalhos mais intuitivos. O aplicativo está disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS.

Atualizações no aplicativo

O Itaú começou a implementar atualizações nos aplicativos no primeiro trimestre de 2023, começando pelos clientes do Iti, seu banco digital, e do Personnalité. O modelo renovado agora está chegando aos segmentos Itaú Agências, Uniclass e Private, estendendo a mudança a todos os correntistas do conglomerado.

De acordo com o Itaú, no segmento Personnalité, o processo de transferência via Pix ficou 30% mais rápido com a introdução do novo design do aplicativo em comparação com a versão anterior. Essa melhoria é esperada para contribuir significativamente para uma experiência bancária digital mais eficiente e fluida para os clientes que utilizam o aplicativo.

“Nas transações mais recorrentes, a jornada precisa ser muito ágil e poupar tempo e esforço. Um outro aspecto onde investimos bastante foi na hiper-contextualização e comunicação individualizada, em função do comportamento e necessidade de cada cliente, em cada momento do tempo”, disse Jorão Araújo, diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú.



Itaú planeja inovações constantes para os clientes

João Araújo, diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do banco, revelou detalhes sobre o lançamento do novo aplicativo do Itaú, destacando a sua natureza como uma plataforma em constante evolução. O executivo enfatiza que os clientes podem aguardar uma série de outras novidades nos próximos meses, consolidando o compromisso do banco em proporcionar uma experiência digital dinâmica e atualizada.

“O novo App será uma plataforma em constante evolução e nossos clientes podem esperar uma série de outras novidades nos próximos meses”, disse o executivo. Essa revelação ocorre em um momento estratégico para o Itaú, pois a mudança no aplicativo surge algumas semanas após a reformulação da marca do banco.

O tradicional logotipo, em uso desde 1973, recebeu um novo desenho como parte das iniciativas para celebrar os 100 anos do conglomerado em 2024. A atualização de marca representa o primeiro passo nas comemorações do centenário do Itaú, indicando uma fase de renovação e modernização em diversos aspectos da instituição.

O Itaú Unibanco busca estabelecer um novo padrão em serviços bancários móveis com essas atualizações, priorizando a simplicidade e agilidade para atender às diversas necessidades de sua base de clientes. A instituição financeira acredita que esse avanço tecnológico elevará a experiência bancária global de seus clientes. É possível obter mais informações sobre as novidades nos canais oficiais do banco.