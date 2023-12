Ja Morant após a chance da vitória em seu jogo de retorno: “Eu sou um cachorro”

EUum retorno triunfante depois de um Suspensão de 25 jogosJa Morant mostrou sua resiliência e brilhantismo, levando o Memphis Grizzlies a um emocionante 115-113 vitória sobre os Pelicanos de Nova Orleans.

Morant’so flutuador vencedor do jogo na campainha marcou o fim de um excelente 34 pontos desempenho que contou com oito assistências e seis rebotes.

Ja Morant: “Eu sou um cachorro”

Perdendo 19 pontos no intervalo, o Grizzlies enfrentou um desafio formidável, mas Morant’s a determinação mudou a maré.

“Eu sou um cachorro. Eu trabalho”, Morante exclamou após o jogo, capturando a essência de seu espírito implacável.

“O basquete é minha vida, o que eu amo. Terapêutico para mim. Estou muito animado por estar de volta.”

Apesar de um início lento no primeiro tempo, Morante dominou o segundo, acertando um flutuador crucial com 1:20 restantes e fazendo jogadas cruciais para garantir a vitória.

Treinador Taylor Jenkins utilizou estrategicamente um tempo limite para preparar a jogada final, permitindo Morante brilhar no mano-a-mano contra Herbert Jones.

Refletindo sobre sua jornada, Morante compartilhado, “Tenho trabalhado. Não jogo há oito meses, tive muito tempo para aprender sozinho. Muitos dias difíceis em que passei por isso.”

O jogo marcado Morant’s primeira aparição desde 28 de abrilconcluindo uma suspensão que se seguiu a incidentes relacionados com armas de fogo.

A ausência de Morant teve um impacto significativo, com os Grizzlies lutando para um recorde de 6-19 durante seu tempo fora.

Os Grizzlies podem se tornar um concorrente no Ocidente com Morant?

A vitória sobre o Pelicanos significa mais do que apenas um retorno para Morante; renova a esperança para o Grizzliesque agora está sete jogos atrás do 10º colocado Phoenix Suns no Conferência Oeste.

Morant’s voltou para Totalmente NBA A forma é evidente e a equipe está ansiosa para aproveitar esse impulso.

Como Morante e a Grizzlies procurando entrar na disputa dos playoffs, o foco muda para sua estreia em casa no Temporada 2023-24 contra o Pacers de Indiana sobre Quinta-feira.

A resiliência e o desempenho explosivo da estrela não apenas rejuvenesceram a equipe, mas também prepararam o terreno para um capítulo emocionante na história. Mênfis basquetebol.