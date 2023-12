Ja Morant está de volta e tem uma mensagem rancorosa para todos que duvidaram dele

EUé como Eu Morant nunca saiu. O Grizzlies de Memphis tinham entre 6 e 19 anos durante seu Suspensão de 25 jogosmas 48 minutos depois, sem nem um segundo de sobra, os Grizzlies fizeram 1 a 0 com Morant de volta à quadra.

Ele coroou um Noite de 34 pontos com bandeja vencedora com o passar do tempo, mas o guarda de Memphis não parou por aí. Enquanto ele corria pelo túnel, ele gritou uma mensagem clara para as pessoas que o excluíram.

Morant guardou os recibos

“De volta ao meu tempo, querido!” ele gritou, enquanto o escritor do NBA.com Michael C. Wright capturava o momento em vídeo.

“Também guardei recibos! Guardei os recibos!” Morant exclamou enquanto corria e pulava de volta para o vestiário.

Ele deixou seu jogo falar

Morant pode ter ficado quieto durante sua longa ausência, mas deixou algumas coisas claras na terça-feira. Em primeiro lugar, o seu jogo é tão espectacular como antes. 34 pontos, seis rebotes e oito assistências disse isso alto e claro.

Além disso, ele estava prestando atenção. Ele foi para aconselhamentomanteve a cabeça baixa e ouviu inúmeras pessoas que questionavam seu futuro no NBA. Ele não precisou listá-los por nome, mas lembrou a todos que estava fazendo anotações.

Ja Morant está de volta, e a estrela brilhante voltou à órbita da melhor maneira possível: ele deixou seu jogo falar.