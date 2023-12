Ja Morant explica no tribunal por que agrediu pelo menos Joshua Holloway

Eu Morant está prestes a retornar ao NBA sob o olhar atento do Comissário Adão Prata e a organização Grizzlies, mas ele deve primeiro abordar as questões jurídicas que cercam o caso Joshua Holloway.

Morant, o jogador de destaque do Grizzlies de Memphisfoi suspenso por Adam Silver por postar a imagem de uma arma de fogo nas redes sociais.

A suspensão foi vista como uma oportunidade para Morant se concentrar no desenvolvimento pessoal fora da quadra de basquete, decisão influenciada por alguns incidentes polêmicos no final da temporada anterior. Entre esses incidentes está a questão jurídica em andamento envolvendo confronto com adolescente Joshua Holloway, a quem Morant supostamente deu um soco. Morant recentemente compartilhou seu lado da história à medida que o caso se desenrolava.

O que Ja Morant disse sobre o incidente?

Expressando sua perspectiva sobre a altercação com Holloway, Morant foi claro.

“Isso é desrespeitoso. Colocar a bola nos pés em uma situação de check ball é desrespeitoso”, explicou Morant.

Ele explicou que durante esse encontro rolou a bola em direção a Holloway, esperando um xeque adequado, mas o adolescente jogou a bola inesperadamente, acertando Morant no rosto. Buscando um pedido de desculpas, a tentativa de Morant foi em vão, pois Holloway respondeu puxando o short para cima, um movimento que, aos olhos de Morant, significava uma postura de luta.

Em defesa de si mesmo, Morant admitiu ter batido em Holloway primeiro para se proteger, particularmente interpretando o ato de Holloway puxar o short como um gesto potencialmente ameaçador. A situação piorou ainda mais à medida que as pessoas intervieram, fazendo com que Holloway fosse puxado em direção ao portão.

Durante o julgamento do caso civil na segunda-feira, Morant contou que Holloway fez declarações alarmantes.

“Vou iluminar este lugar como um show de fogos de artifício”, Holloway foi acusado de dizer.

Morant interpretou isso como uma ameaça potencial envolvendo armas de fogo, aumentando ainda mais a tensão.

À medida que o julgamento se desenrola, MoranteO destino de Michael permanece incerto, sem nenhuma indicação clara das potenciais consequências que poderá enfrentar. No entanto, parece que ambos Adão Prata e a NBA estão preparadas para o eventual retorno de Morant à liga, marcando o próximo capítulo na carreira do jovem jogador.