Ja Morant fala antes de retornar de uma suspensão de 25 jogos: ‘Estou contando os dias’

Tele Grizzlies de Memphis estão tendo um dos desempenhos de temporada mais sombrios de qualquer time da NBA no momento. Ao lado do Pistões Detroit, são 6-17 no total e Morant está prestes a retornar à atividade. Na sexta-feira, os Grizzlies ainda terão que jogar contra o Houston Rockets e também enfrentarão o Oklahoma City Thunder na segunda-feira. De acordo com a suspensão de 25 jogos, Eu Morant deverá retornar às atividades na terça-feira, 19 de dezembro, contra o Pelicanos de Nova Orleans. Como parte dos procedimentos, a liderança do Grizzlies finalmente permitiu que Ja Morant falasse à mídia sobre esse período de suspensão e como ele passou por isso.

Ja Morant está contando os dias para seu retorno

Durante conversa com a imprensa, Ja Morant explicou como tem lidado com a ausência e os maus resultados da equipe nesta temporada. Dado que ainda restam pouco mais de 60 jogos para a temporada inteira, Morant continua esperançoso de poder ajudar os Grizzlies a mudar a situação. Aqui está o que ele disse à imprensa na sexta-feira. “Estou contando os dias. Acordo todos os dias e penso: ‘Sim, um dia mais perto’. Assumo total responsabilidade por isso, mesmo que não esteja no chão. As decisões que tomei não permita-me estar lá para lutar com meu time. Playoffs e Play-In serão daqui a um tempo. “

Ja Morant continuou falando sobre os fãs: “Estou muito animado para vê-los (os fãs) quando chegar a hora. Cometi muitos erros. Alguns que nem foram divulgados à minha família… é muito. As decisões que tomei não me permitiram estar lá e ir para a batalha com meus companheiros de equipe. Não acho que demorará muito para encontrá-lo. Sinto que estamos progredindo . Foi definitivamente difícil. Dias horríveis… [but] com o apoio que tive durante todo esse processo, com certeza me ajudou muito. Ainda é um processo. Ainda não terminei de aprender, mas definitivamente entendo por que as coisas que aconteceram aconteceram. Mas não posso dizer que sento aqui e me arrependo porque, no final, isso me fez melhor. Cometi muitos dos meus erros. Mesmo com minha família. Não alguns que tenham sido públicos. Mesmo com minha família. Eu fiz muito.”