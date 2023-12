Ja Morant pronto para o retorno, ‘entende o processo’ que o levou ao retorno após suspensão

J.a Morant e o Memphis Grizzlies estão contando os dias até o fim da suspensão de 25 jogos do All-Star por duas vezes.

Para Morant, quase literalmente.

O armador suspenso por mostrar uma arma nas redes sociais duas vezes no período de três meses postou o emoji de ampulheta algumas vezes, a última na segunda-feira com “retorno em breve”, seguido daquele emoji com o número de dias e jogos restantes até ele joga novamente pelos Grizzlies.

Morant falará aos repórteres na manhã de sexta-feira, após um tiroteio em Memphis. Sua estreia na temporada será na noite de terça-feira em Nova Orleans.

O técnico Taylor Jenkins disse que Morant tem sido “inacreditável” trabalhando para estar pronto no momento em que sua suspensão terminar.

“Espero que ele esteja completo no jogo 26”, disse Jenkins. “Ele está muito animado. Ele entende o processo que o trouxe até aqui.”

Ainda assim, cabe a Morant provar que as etapas não reveladas exigidas durante o intervalo imposto pela liga realmente funcionaram com todos observando e esperando por qualquer deslize ou erro em seu comportamento fora da quadra.

A NBA e os Grizzlies pouco disseram sobre os termos específicos da segunda suspensão de Morant em quatro meses por porte de arma durante a transmissão ao vivo de um amigo nas redes sociais em maio. Na noite do draft, o gerente geral Zach Kleiman classificou a punição como “apropriada” e é hora de Morant mudar seu comportamento.

Os Grizzlies anunciaram em 2 de outubro que Morant poderia praticar com seus companheiros de equipe, viajar para jogos fora de casa e até mesmo participar de tiroteios. Mas o armador não tem conseguido sentar no banco ou mesmo estar dentro das arenas para os jogos.

A NBA também tinha postos de controle para Morant cumprir durante sua suspensão, que o comissário Adam Silver disse no fim de semana passado em Las Vegas que ele monitorou de perto. Silver também planejou conversar com o próprio Morant esta semana.

Morant e sua equipe têm mantido contato semanal com o escritório da NBA e com a Associação de Jogadores da NBA, certificando-se de que o guarda de alto nível seguiu o programa estabelecido para ele. Silver disse que Morant fez tudo o que lhe foi pedido com o melhor de seu conhecimento.

“Vamos rever o programa e garantir que existem condições para que ele tenha sucesso no futuro”, disse Silver.

Morant tem se mantido ocupado, apoiando o time de uma escola local e sendo o maior líder de torcida dos Grizzlies. Na segunda-feira, ele testemunhou em um processo civil envolvendo o soco em um adolescente em um jogo no ano passado, após ser atingido no queixo por uma bola de basquete.

Ele reagiu em abril, observando que o processo havia comprometido os patrocínios de Morant, juntamente com alguns “acordos não consumados”. Até agora, a Nike manteve Morant e sua linha de calçados Ja 1.

Morant retornará a um time muito diferente dos jovens e arrogantes Grizzlies, que conquistaram o segundo lugar na Conferência Oeste em cada uma das últimas duas temporadas. Esses Grizzlies são um dos piores da NBA, com um recorde de 6-17, à frente apenas de Washington, San Antonio e Detroit.

A franquia que registrou o melhor recorde da liga de 35-6 em casa na temporada passada foi a última da NBA a vencer em sua própria quadra nesta temporada. Os Grizzlies estão 1-10 em Memphis, onde os assentos vazios muitas vezes superam o número de torcedores.

Apenas Jaren Jackson Jr. e David Roddy Jr. jogaram todas as partidas. Jackson, o atual Jogador Defensivo do Ano da NBA, e Desmond Bane têm tentado carregar Memphis durante a suspensão de Morant.

Bane, que perdeu seu primeiro jogo na noite de quarta-feira porque estava doente, está em 16º lugar na NBA, com média de 24,8 pontos por jogo, o recorde de sua carreira. Ele teve o recorde de sua carreira com 49 pontos em 6 de dezembro, empatando com Morant no segundo maior total de pontos em um único jogo na história da franquia.

Jackson marcou 41 pontos, o melhor da temporada, na noite de segunda-feira, em uma derrota para o Dallas, e depois teve o recorde de sua carreira, 44, na noite de quarta-feira, perdendo para o Houston.

Como se a suspensão de Morant não fosse dolorosa o suficiente, as lesões dizimaram os Grizzlies.

O pivô Steven Adams foi descartado da temporada devido a uma lesão no joelho pouco antes do início da temporada. Marcus Smart, o Jogador Defensivo do Ano da NBA em 2022, e Luke Kennard estão afastados desde que ambos se machucaram na derrota em 14 de novembro para o Lakers.

Derrick Rose, MVP da NBA de 2011, também perdeu jogos devido a uma lesão.

Portanto, é bom que os Grizzlies tenham elaborado um plano para ajudar Morant a se preparar para seu retorno. Eles precisam dele desesperadamente para ter uma chance de voltar aos playoffs. Apenas os Spurs estão abaixo de Memphis no Oeste na manhã de quinta-feira e 6 jogos e meio atrás do Phoenix pela 10ª e última vaga no play-in.

Jenkins disse que Morant foi “inacreditável” com o que os Grizzlies planejaram para deixá-lo fisicamente pronto. Morant ainda precisa construir química com novos companheiros de equipe nos jogos, juntamente com seu condicionamento, enquanto volta ao time titular que foi carregado por Jackson e Bane.

“Ele está pressionando extremamente (forte)”, disse Jenkins.