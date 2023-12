Ja Morant troca mensagens emocionantes com sua mãe antes e depois de seu jogo de retorno

A desempenho estelar de Eu Morant ao retornar da suspensão de 25 jogos confirmou o que todos esperavam. O jovem armador não perdeu o ritmo dentro de quadra, nasceu para competir na NBA. Depois do jogo, Morante parece dizer à câmera ao entrar no camarim que guardou todos os recibos. Implicando que ele responderá a todas as suas críticas dentro da quadra de basquete. Mas ele também quis compartilhar um lindo momento que passou com sua mãe, que chegou por meio de mensagens de texto. Assim como todos os outros membros da família Morant, a mãe de Ja esperava confirmar que seu filho ainda é um dos atletas mais competitivos do mundo.

A irmã de Ja Morant, Niya, chama a atenção dos odiadores após o retorno do irmão aos Grizzlies

Mensagens sinceras de Ja Morant para sua mãe

Por meio de suas histórias no Instagram, Ja Morant compartilhou mensagens pré e pós-jogo que recebeu de sua mãe. O que descreve perfeitamente o ótimo relacionamento que eles têm. Na história a seguir, ele compartilha uma foto com ela enquanto lhe deseja feliz aniversário. Assim que a campainha foi concluída, você pôde ver todos os membros da família Morant descansando sabendo que Ja Morant está de volta a fazer o que mais ama. Os desafios deste momento em diante serão zelar por cada movimento seu e torcer para que ele não cometa mais erros fora do basquete.

Em meio a essa vitória, praticamente todos os membros da equipe e jogadores do Grizzlies de Memphis temos um senso renovado de esperança para o que pode acontecer no final desta temporada. Na quinta-feira, eles jogam contra o Indiana Pacers e Ja Morant estará pronto para se apresentar mais uma vez. Seu jogo de 34 pontos mostrou que o homem estava ocupado no laboratório enquanto fazia o trabalho que precisava para retornar na melhor forma possível de sua vida. foi exatamente o que aconteceu na terça-feira. Vamos sentar, aproveitar e deixar o homem cozinhar.