Jackpot: fã sortudo da NFL aposta $ 5 e ganha $ 489.383 com Christian McCaffrey TD

NFã de FL Travis Dufner teve um dia de Natal melhor do que quase todo mundo. O apostador se tornou viral em 25 de dezembro, depois que uma aposta acumulada foi realizada e fez com que ele transformasse US$ 5 em um enorme pagamento de US$ 489.383.

Dufner fez uma aposta acumulada de 14 escolhas na semana 16, prevendo que cada jogador escolhido marcaria um touchdown. Os jogadores escolhidos foram Najee Harris (RB – PIT), Gabe Davis (WR – BUF), Jahmyr Gibbs (RB – TI), DK Metcalf (WR – MAR), Jerônimo Ford (RB-CLE), Chris Rodríguez Jr. (RB – ERA), Jonathan Taylor (RB-IND), Calvin Ridley (WR-JAX), James Conner (RB-AZ), Raheem Mostert (RB – MIA), Javonte Williams (RB – A), Isaías Pacheco (RB – KC), D’André Swift (RB – PHI) e Christian McCaffrey (RB-SF).

Travis Dufner comemorou seu enorme pagamento acumulado na NFL

O apostador da NFL compartilhou vídeos dele esperando pelo grande momento. Depois de prever corretamente 13 dos 14 marcadores potenciais, Travis Dufner aguardado ansiosamente por McCaffrey para marcar na noite de segunda-feira. Para seu alívio, o 49ers RB passou e marcou no segundo quarto, mantendo a espera curta e agradável pelo seu enorme pagamento.

Uma aposta acumulada em apostas esportivas ocorre quando um apostador faz múltiplas apostas (pelo menos duas) e as vincula em uma aposta. Se alguma previsão na acumulação não for concretizada, toda a acumulação perde. É um formato popular devido ao alto potencial de pagamentos de apostas baixas (dada a sua dificuldade).