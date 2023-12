Jackson Mahomes deixado sozinho enquanto flerta com Kayla Nicole, ex de Travis Kelce

Patrick Mahomes‘ irmão, Jackson Mahomesparece manter uma relação positiva com Kayla Nicoleapesar do modelo cortar vínculos com Patrício e a esposa dele Brittany Mahomes.

Nicoleque já namorou um jogador da NFL Travis Kelce de 2017 a 2022, postou recentemente fotos sensuais no Instagram, chamando a atenção de Jackson.

“Tão lindo!” ele escreveu, com Nicole respondendo: “Obrigado, Jack!”

Essa interação vem depois Nicole deixou de seguir o Mahomes família nas redes sociais em outubro, sinalizando uma mudança em sua amizade em meio Kelceo relacionamento com Taylor Swift.

Apesar do distanciamento das redes sociais, Patrick, Bretanha e Jackson continuar a seguir Nicole. O jovem de 23 anos Jackson já havia apoiado Nicole nas redes sociais antes do aparente desentendimento.

É preciso lembrar que Nicole foi dama de honra em Patrício e Bretanhacasamento e compareceu ao chá de panela.

Mantém relacionamento com a família Mahomes

Em outubro, Nicole explicou que ela deixou de seguir o Mahomes família para proteger sua paz e seguir em frente, especialmente depois Bretanha foi visto saindo com Taylor Swift.

Apesar do distanciamento online, Nicole enfatizou que ela ainda mantém “relacionamentos contínuos” com o Mahomes família e conversas sobre seus relacionamentos ocorreram, embora ela não tenha fornecido muitos detalhes.

“Há muita história e amizade lá, isso não muda da noite para o dia”, Nicole observado.

“Mas publicamente, porque as coisas estão acontecendo tão rapidamente e tão publicamente, tenho que me proteger. Isso é tudo o que existe. O amor ainda está lá.”