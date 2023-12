Jada Pinkett Smith declara que nunca deixará Will Smith e revela seu momento de realização

Jada Pinkett Smith diz que quando seu marido, Will, bateu em Chris Rock no Oscar de 2021, foi nesse momento que ela percebeu que nunca se divorciaria dele.

O ator de “I Am Legend” subiu ao palco e bateu no comediante depois que ele zombou da alopecia de sua esposa na frente de seus colegas, colegas e amigos. Ao fazê-lo, Smith gritou de forma infame: “Mantenha o nome da minha esposa longe da sua maldita boca!”

A essa altura, o casal já estava romanticamente separado e vivendo vidas diferentes, embora continuassem casados. Pinkett Smith já disse anteriormente que nunca se divorciará de Will Smith e mais uma vez reforçou esse compromisso.

“Depois de todos esses anos tentando descobrir se eu sairia do lado de Will,” Pinkett Smith disse ao Daily Mail. “Bastou aquele tapa para eu ver que nunca vou deixá-lo.

‘Quem sabe onde estaria nosso relacionamento se isso não tivesse acontecido? Eu chamo isso de ‘bofetada sagrada’ agora porque tantas coisas positivas vieram depois disso, aquele momento de merda batendo no ventilador é quando você vê onde você realmente são.”

O casamento bem documentado e controverso do casal atrai regularmente a atenção dos fãs e da mídia, às vezes devido às histórias francamente bizarras que emergem de seu relacionamento e não dá sinais de ir embora tão cedo.

Smith sente suas emoções por Jada novamente

Smith geralmente atrai o voto de simpatia dos observadores do casamento, com as pessoas lamentando a forma como sua esposa age em público, enquanto ele tende a manter mais sua vida privada para si.

Isso foi o que tornou seu Oscar tão chocante, mas foi uma explosão emocional que os aproximou um pouco mais e após o lançamento do livro de memórias de sua esposa, “Digno”, ele diz que agora está emocionalmente disponível para ela novamente.

“Quando você está com alguém há mais da metade da sua vida” Smith escreveu para o New York Times. “Uma espécie de cegueira emocional se instala.

“E você pode facilmente perder a sensibilidade às nuances ocultas e belezas sutis.”