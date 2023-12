Jake Paul anuncia retorno no co-evento principal de março no card Amanda Serrano

Jake Paul está acostumado a ser atração principal, mas entrará em um co-evento principal em sua próxima luta enquanto destaca Amanda Serrano na atração principal.

Na quinta-feira, Paul anunciou planos de marcar sua próxima luta no dia 2 de março com card marcado em San Juan, Porto Rico, com Serrano enfrentando a peso pena alemã Nina Meinke na luta principal. O cartão será transmitido ao vivo pela DAZN nos Estados Unidos.

Adivinha quem está de volta 🙂 … Jake já? Sim, estou numa missão… Mas esta é muito maior que eu. Este é para a maior boxeadora porto-riquenha de todos os tempos, Amanda Serrano. Este é para o povo de Porto Rico, do Choliseo para o mundo. Este é para todo o boxe ver… pic.twitter.com/zJzXFZXZ0v -Jake Paul (@jakepaul) 21 de dezembro de 2023

“Lutar pela primeira vez em casa, em Porto Rico, ao lado de uma das maiores lutadoras de todos os tempos, Amanda Serrano, promete ser o evento de uma vida”, disse Paul em comunicado à imprensa. “Estou honrado por ser o co-evento principal do cartão de boas-vindas de Amanda e não poderia estar mais animado em trazer este evento histórico para Porto Rico enquanto continuo meu caminho para me tornar um campeão mundial.”

O retorno de Paul acontecerá apenas três meses depois que o YouTuber que virou boxeador demoliu Andre August no primeiro round, em dezembro. Isso colocou o recorde profissional de Paul em 8-1 no geral, incluindo cinco vitórias por nocaute.

Embora ele normalmente tenha sido o evento principal em todas as suas cartas após sua segunda luta profissional, Paul assume o papel de co-evento principal para dar a Serrano a chance de brilhar em seu país de origem, depois de competir lá pela última vez em 2021.

Serrano ostenta um impressionante recorde de 46-2-1 durante sua carreira e recentemente anunciou planos de trabalhar apenas com órgãos sancionadores que lhe permitirão competir em rounds de três minutos, assim como os homens no boxe. As lutas de boxe feminino normalmente duram apenas dois minutos.

Ela finalmente renunciou ao título WBC depois que a organização se recusou a implementar rounds de três minutos para suas lutas avançarem.

Embora Serrano já tenha seu oponente admoestado, não há nenhuma palavra sobre quem Paul enfrentará ainda, mas ele deve fazer esse anúncio nas próximas semanas. Recentemente, Paul voltou seu foco para enfrentar boxeadores com currículo mais tradicional, em vez de muitas de suas primeiras lutas, que aconteceram principalmente contra estrelas do MMA como Nate Diaz e Anderson Silva.

O próximo card do dia 2 de março também serve como a noite em que Javon “Wanna” Walton, de 17 anos, faz sua estreia após assinar com a Paul’s Most Valuable Promotions. Walton é mais conhecido por seu papel como Ashtray na série de sucesso da HBO Euforia mas ele é um prodígio do boxe desde criança.

Agora Walton faz sua estreia dividindo os holofotes com Paul e Serrano.