Jake Paul: Canelo Alvarez luta ‘mais perto do que pensamos’, explica porque ele está lutando contra o desconhecido Andre August

Jake Paul está tentando colocar seu dinheiro onde está sua boca.

No início deste mês, Paul anunciou que sua próxima luta de boxe será contra o pouco conhecido Andre August, em 15 de dezembro, no Caribe Royale Resort em Orlando, Flórida. adversários, que já foram ex-lutadores de MMA ou influenciadores. Em vez disso, August é um boxeador 10-1-1 de Houston com perfil mínimo. Mas é exatamente por isso que Paul diz que queria aceitar o confronto.

“Há muitos motivos”, explicou Paul em A hora do MMA. “É principalmente para mim, para minha experiência, meu caminho para o campeonato mundial e para crescer dentro do círculo quadrado, aquelas quatro curvas. E para ganhar tempo. Acho que as pessoas, quando eu disse que queria ser campeão mundial, pensaram que era só um artifício ou que eu estava falando só para vender mais lutas ou para chamar a atenção das pessoas. Quando eu disse isso, eu realmente quis dizer isso.

“Este sou eu agindo como um prospecto de boxe. Sou eu construindo minha experiência no ringue, enfrentando desafios e permanecendo afiado no camp. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Este é o momento que preciso para chegar ao nível de ser o melhor do mundo. É onde estarei e é onde tenho a minha mente definida. É o meu maior objetivo e este é o caminho para chegar lá. Não se trata mais de negócios e de ganhar todo esse dinheiro. Já gerei US$ 250 milhões, US$ 200 milhões em vendas de pay-per-view. Nós fizemos isso. Ótimo. Parabéns. Agora se trata de boxe de verdade.”

Ex-YouTuber e estrela do Disney Channel, Paul conquistou um nicho no boxe nos últimos anos, principalmente através da busca por ex-lendas do MMA como seus oponentes. Depois de perder na decisão dividida para Tommy Fury no início de 2023, Paul se recuperou com uma vitória sobre Nate Diaz em sua tão esperada luta em agosto. Embora inicialmente tenha havido rumores de uma revanche com Diaz no MMA, Paul diz que essas negociações fracassaram e, em vez disso, ele está a todo vapor com seus outros planos.

“Acho que ainda há alguns nomes que precisam ser cuidados, como Tommy Fury ou KSI, por exemplo”, disse Paul. “Nate Diaz me esquivou no MMA. Essas coisas ainda me entusiasmam, mas não estou esperando por nada nem ninguém. Vou chegar ao meu objetivo de qualquer maneira, e se quisermos que essas outras lutas cruzadas aconteçam em algum momento, isso pode se encaixar no cronograma. Mas por enquanto, estou no caminho certo, nada pode me impedir, visão de túnel, seguir em frente e enfrentar essas lutas agora para desenvolver essa experiência.

“Para mim, trata-se de me inscrever em mais lutas para me manter afiado e continuar a crescer.”

Esse objetivo é um campeonato mundial e uma eventual briga com Canelo Alvarez. Alvarez é atualmente o indiscutível campeão mundial dos super-médios e o maior nome do boxe. E embora Paul saiba que ainda está longe de conseguir esse nível de luta, ele acredita que está muito mais perto do que a maioria das pessoas pensa.

“Acho que o caminho que estou trilhando agora me prepara para lutar contra Canelo no futuro”, disse Paul. “É até mostrar a ele que posso dar 10 ou 12 rounds com você, [that] Eu fiz isso com boxeadores profissionais legítimos e reais e os venci. Então, quando eu vencer esses caras nos próximos um ou dois anos, e continuar a aumentar o nível da oposição, acho que eu contra Canelo se tornará uma luta realmente interessante e algo que muitas pessoas pensariam, ‘Oh, Jake vai para ser destruído.’ Mas há algo divertido em sua mente, a mesma coisa com Francis Ngannou e Tyson Fury. ‘Sim, mas ele é o cara maior que tem poder de soco!’ Então se torna uma luta muito divertida e interessante que considero histórica, e Canelo manifestou interesse em entrevistas, então acho que estamos mais próximos do que pensamos.”

Paul acredita que a melhor maneira de aumentar o interesse de Canelo é mostrar que ele leva o boxe a sério, e não apenas como um pagamento rápido. Um dos principais golpes na carreira de Paul no boxe foi o delta entre a oposição de Paul e suas aspirações. Essa é uma das principais razões para o confronto de agosto, e que Paul diz já estar começando a render dividendos pela sua percepção.

“Noventa por cento positivo”, disse Paul sobre a resposta ao anúncio de sua luta. “Tanto apoio de outros boxeadores e campeões mundiais dizendo que isso é incrível, isso é incrível. E acho que muitas pessoas também ficaram chocadas: ‘Oh, isso não foi apenas uma jogada de negócios para ele.’ Esta é a minha vida, e é. Essa é a verdade. Eu amo essa merda. Sou apaixonado por isso. Eu preciso de boxe. … Isso é o que eu faço, é isso que eu amo. Quando não estou na academia, pareço um cachorrinho perdido. Este é o meu destino. Então eu acho que muitas pessoas [are] perceber isso e respeitar isso.

Haverá mais respeito por Paul se ele realmente conseguir vencer. A última vez que Paul enfrentou alguém com experiência real em boxe profissional, Fury lhe rendeu sua primeira derrota profissional, então certamente há risco em aceitar essa luta. Paul acredita que se ele se concentrar em si mesmo e nos fundamentos, levantará a mão na sexta-feira. Depois segue a todo vapor em direção a Canelo.

“Com certeza, dois a três [fights in 2024]”, disse Paulo. “Permanecer nessa cadência, permanecer afiado e crescer. Tenho que estar na academia 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atingir meu objetivo de ser o melhor do mundo. Estou neste caminho de guerra de visão de túnel para chegar lá e estou animado para mostrar isso às pessoas. É como 50 Cent, Fique Rico ou Morra Tentando. Vou me tornar campeão mundial ou morrer tentando.”