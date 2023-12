Jake Paul convida Vivek Ramaswamy para uma luta de boxe e ficará sentado ao lado do ringue

Jake Paulo está mantendo fortes seus laços políticos, porque o candidato do Partido Republicano Vivek Ramaswamy será VIP quando “The Problem Child” entrar no ringue neste fim de semana … TMZ Sports aprendeu.

Disseram-nos que Jake conectou Vivek com assentos ao lado do ringue – ele estará sentado ao lado dos amigos e companheiros de equipe de Jake quando o sinal da primeira rodada tocar. Quando terminar, Vivek planeja conversar cara a cara com Jake e sua família… antes de voltar direto para Iowa para seis eventos de campanha programados no sábado.