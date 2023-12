Jake Paul explica o motivo de sua briga com Andre August ser moleza

Tnão há outra maneira de encarar este novo desafio para Jake Paulo, nesta sexta luta contra Segundo agosto é um de seus maiores desafios até o momento. Talvez apenas a luta contra Fúria de Tommy está no mesmo nível, mas também luta contra um homem que venceu as últimas cinco lutas consecutivas. Independentemente desta situação evidente, Jake Paul ainda está confiante de que pode nocautear o adversário. Na verdade, Paul decidiu jogar com calma e tentar intimidar August lançando uma previsão da luta. Ele acha que está conseguindo um nocaute e o adiciona ao rolo de destaques. Mas os fãs online não têm tanta certeza sobre isso para o Youtuber, as pessoas estão começando a duvidar dele novamente.

Jake Paul vai lutar contra o ‘boxeador de verdade’ Andre August: ‘Vai ser uma guerra’LAPRESSE

Aqui está o que Jake Paul disse quando lhe perguntaram o que ele esperava dessa luta: “Um nocaute. Você sabe, adicione-o ao rolo de destaques. Fim da história. Você sabe, assim como todos esses caras falam. Estive no ringue com Campeões do UFC, verdadeiros assassinos. Esse cara na verdade não é nada. Você verá. Assista. Quarenta e oito horas, está tudo acabando. Sintonize. Divirta-se. Aqui vamos nós. Olha, você sabe, não há toneladas e toneladas de filmagem. Mas vamos ver, você sabe, eu o expulsarei. Ele não pode se mover como eu, ele não é tão esperto quanto eu. Hábil, desmontando-o. E duvido que ele vá acertar um soco. Então, isso é realmente o que é. Pés desleixados, tudo isso para ele. Então, vou tirar o pó dele bem rápido e você verá quem é o melhor boxeador.

Será que Jake Paul conseguirá esse nocaute?

A julgar pelo desempenho dele contra Tommy Fury, que é o único outro boxeador com quem ele já lutou. Jake Paul tem uma tarefa difícil pela frente em sua jornada para tentar se tornar um campeão mundial. Essa tem sido a intenção de Jake Paul desde o início, chegando a um ponto em que poderá desafiar os maiores nomes do boxe que também fazem parte de sua categoria de peso. Caso consiga uma vitória retumbante na sexta-feira, o próximo passo de Jake Paul é provavelmente tentar contratar um adversário que faça parte do grupo de lutadores de elite. Mas primeiro ele precisa cuidar desse negócio.