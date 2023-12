Jake Paul fica ‘totalmente sarcasmo’ quando questionado sobre KSI sparring iShowspeed

Caliás, na mesma noite de sexta-feira em que Jake Paulo marcou uma grande vitória contra o boxeador profissional Segundo agostocolega Youtuber que virou boxeador KSI teve um sparring ao vivo contra o streamer iShowSpeed. O recorde de Paul no boxe melhorou para 8-1, enquanto a exibição de KSI se tornou viral por ter desistido por pena e fazendo seu oponente amador chorar.

A luta de boxe de KSI e iShowSpeed ​​não poderia ter sido piorKSI

Paul e KSI (4-1-1) são sem dúvida os dois grandes destaques do boxe de celebridades, com este último derrotando o irmão mais velho de Jake e sofrendo sua única derrota em uma decisão altamente polêmica do juiz contra Fúria de Tommy em 14 de outubro. Jake Paul x KSI é sem dúvida a luta de boxe de celebridades mais solicitada pelos fãs, mas os eventos desta noite apenas fizeram com que parecesse mais improvável.

As palavras de Jake Paul certamente machucarão o ego de KSI

Quando um repórter perguntou a Jake Paul se o possível confronto deles estava oficialmente morto, ele não se comprometeu de qualquer maneira, mas usou o sarcasmo e o ridículo para revelar que não tinha interesse. “Não sei… [laughs] Eu não ligo. São apenas duas coisas diferentes… Ele está atrás de pontos de vista aos 30 anos e eu estou atrás de legado e cinturões”.

Foram as últimas observações de Paul que certamente ferirão o ego de KSI: “Todos os parabéns para ele. Espero que ele realize seus sonhos mais loucos”. Os comentários, é claro, tinham como objetivo zombar dos britânicos Youtuber e boxeador.

KSI ainda não reagiu à mensagem de Jake Paul, mas esses comentários não parecem de forma alguma um apelo.