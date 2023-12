Jake Paul já está pensando em seu próximo adversário e está sendo convidado para lutar… com Mike Tyson!

Jake Pauloo polêmico YouTuber que virou boxeador profissional, continua fazendo sucesso no mundo dos esportes de combate.

Em sua luta mais recente, em 15 de dezembro de 2023, contra Segundo agosto, Paulo garantiu uma vitória retumbante com um nocaute no primeiro round, mostrando seu domínio no ringue.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

Apesar das críticas em torno de sua escolha de oponentes Paulo dirigiu-se à mídia na coletiva pós-luta, enfatizando a importância de correr riscos para sua marca.

“O que está acontecendo? Qual é o plano aqui? E há apenas uma resposta: tornar-se campeão mundial”, disse ele.

Com um recorde de 8-1 no boxe profissional Paulo expressou sua ambição contínua de conquistar um campeonato mundial no esporte.

Conhecido por seus confrontos anteriores com lutadores de MMA de alto nível Paulo recentemente mudou seu foco para enfrentar boxeadores mais experientes em tempo integral. Este movimento estratégico está alinhado com seu desejo de ganhar experiência valiosa no ringue de boxe.

Próximo desafio para Paul

Notavelmente, Paulo descartou a possibilidade de enfrentar boxeadores influenciadores como KSI e sugeriu uma disposição para enfrentar desafios de boxeadores profissionais, incluindo Vidal Riley. Embora nem Paulo nem Riley anunciou oficialmente suas próximas lutas, a perspectiva desses confrontos adiciona intriga ao PauloA evolução da carreira no boxe.

“Sim, com certeza, isso pode acontecer” Paulo observado.

“Isso seria interessante. E ele [Riley] tem um nome, um perfil. E isso é algo que me entusiasma com certeza. E à medida que sigo esse caminho, continuarei a me desafiar e a crescer, a crescer e a crescer. E alguns desses nomes começam a aparecer na equação.”

Enquanto isso, os usuários das redes sociais estão perguntando Paulo considerar enfrentar a lenda do boxe Mike Tyson.

“Ok, agora faça Mike Tyson!”, escreveu um usuário no X.