Jake Paul mira na luta de Canelo Alvarez em 2025 e explica por que o mexicano deveria aceitar

Jake Paulo dobrou sua oferta de lutar Saul ‘Canelo’ Álvarez depois de reiterar seu desejo de tornar realidade a ideia ‘realista’ de luta no futuro.

O YouTuber deixou clara sua intenção de garantir uma briga com o mexicano e, embora pareça improvável que isso se concretize, ele vê isso como uma possibilidade genuína devido ao seu reputação crescente no boxe.

Jake Paul mostra seu incrível armazém em Miami, onde tem seu escritório e academia pessoal

O jovem de 26 anos tem obtido sucesso não só como criador de conteúdo, mas também no boxe profissional, ao construir carreira no esporte após diversas lutas de exibição.

A ‘criança problema’ nocauteada Segundo agosto com um grande gancho para garantir uma vitória no primeiro round sobre o americano e ele está ansioso para aproveitar seu recente sucesso lutando Álvarez, um homem que ele elogiou muito em diversas ocasiões.

Paulo observou em entrevista ao MMA Fighting que um potencial confronto com Canelo não é uma tática para se colocar sob os holofotes. Em vez disso, faz parte de sua visão construir uma carreira séria no ringue – e ele vê a possibilidade de lutar Canelo nos próximos dois anos.

“Acho que é muito, muito realista. As pessoas podem pensar que parece loucura, mas Canelo [Alvarez] é um empresário inteligente e, no final das contas, só quer fazer grandes lutas e criar ótimos produtos de entretenimento. E minhas habilidades estão melhorando a cada dia”, disse Paul.

“E é disso que se trata fazer lutas como essa, enfrentar lutadores profissionais de verdade, para que eventualmente eu possa enfrentar lutadores mais duros e ver Canelo x Jake Paul acontecendo nos próximos 24 meses.”

Jake Paul agora no mundo real do boxe

Em termos monetários, Paulo já atingiu o nível em sua carreira em que ganha milhões de dólares por meio de seus empreendimentos comerciais e conquistas esportivas.

Mas o aspecto financeiro é apenas parte da história, com Paulo expondo suas ambições de se tornar um campeão mundial, concentrando-se no ‘boxe real’ – e enfrentando Álvarez o colocaria no caminho certo.

“Sou eu agindo como um prospecto do boxe”, disse ele ao The MMA Hour. “Sou eu construindo minha experiência no ringue, enfrentando desafios… trabalhando, trabalhando, trabalhando, trabalhando.

“Este é o momento que preciso para chegar a esse nível de ser o melhor do mundo. É onde estarei e é nisso que estou pensando. Esse é o meu maior objetivo e esse é o caminho para chegar lá.

“Não se trata mais de fazer negócios e ganhar todo esse dinheiro. Já gerei US$ 200-250 milhões em vendas de pay-per-view. Conseguimos isso. Conseguimos. Parabéns. Agora é sobre boxe de verdade.”

E ele provou isso na sexta à noite, quando nocauteou Agosto em apenas uma rodada em Orlando.