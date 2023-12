Jake Paul não perde o ritmo: ele está voltando aos ringues para a luta pelo título de Amanda Serrano

EUnão é como se Jake Paulo sofreu uma surra tremenda durante sua luta mais recente contra Segundo agosto, o segundo boxeador profissional que enfrenta em sua curta carreira. Um nocaute no primeiro round parece ter sobrado Jake Paulo com sede de mais boxe e já anunciou sua próxima luta. Só que desta vez o cenário será drasticamente diferente e Jake Paulo nem será o evento principal. Jake Paul fará parte do co-evento principal em Amanda Serrano luta unificada pelo título peso pena contra Nina Meinke. Ela será a luta principal e Jake Paul está animando como nunca essa luta, evento que acontece em San Juan, o Coliseu de Porto Rico.

Jake Paul mostra seus nocauteadores e pergunta quem é o próximo?Marca

Com quem Jake Paul está lutando?

Embora Jake Paul já tenha feito o anúncio para o evento do dia 2 de março, ele ainda não confirmou o rival com quem lutará. Na verdade, as negociações continuam em andamento para ver quem Jake Paul terá como melhor oponente. No entanto, a ideia é ter um caso só de boxeadores que inclua também o próximo rival de Jake Paul. O que mais se fala é que Jake Paul teve a gentileza de deixar a luta principal para Serrano, provando o quanto respeito ele tem por ela e pelo esporte. Além disso, Serrano lutará em seu próprio país, diante de 20 mil fortes porto-riquenhos. Era lógico que ela seria o evento principal.

Como já mencionamos, Jake Paul fez o anúncio sem sequer acompanhar seu oponente no pôster. Foi o que ele escreveu em suas redes sociais: “Adivinha quem está de volta. Jake já? Sim, estou em uma missão. Mas esta é muito maior do que eu. Esta é para a maior boxeadora porto-riquenha de todos os tempos, Amanda Serrano . Este é para o povo de Porto Rico, do Coliseo para o mundo. Este é para todos do boxe verem como as mulheres são poderosas neste esporte e para Wanna Walton inaugurar seu futuro de superstar no boxe diante de 20.000 pessoas … Mal posso esperar para lutar em San Juan e mostrar ao mundo esta linda ilha. Atenciosamente, El Gallo de Dorado.”