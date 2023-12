Jake Paul nocauteia Andre August em primeiro lugar com um uppercut devastador

Jake Paul queria vencer um boxeador profissional e agora conseguiu.

Na noite de sexta-feira, no Caribe Royal Hotel, em Orlando, Flórida, Paul enfrentou o boxeador profissional Andre August e teve possivelmente o melhor desempenho de toda a sua carreira, nocauteando August com um uppercut devastador aos 2:32 do primeiro round. .

Ao contrário da maioria dos oponentes de Paul durante sua carreira de nove lutas no boxe profissional, August era um verdadeiro boxeador profissional, ostentando um recorde de 10-1 na noite de sexta-feira. Mesmo assim, August acabou se saindo pior do que todos os adversários anteriores de Paul, parecendo morno e inseguro desde o início.

Talvez seja porque Paul parecia melhor do que nunca, mostrando movimentos aprimorados, comprometimento com os socos corporais e volume aprimorado. À medida que o round avançava, Paul disparou um uppercut certeiro que dividiu a guarda de August e o fez cair na tela, sem chance de vencer a contagem.

Após a luta, Paul disse que essa luta foi para silenciar seus críticos – e um presente de Natal para todos os seus amigos. Então, sobre o que vem a seguir, Paul foi um pouco mais cauteloso, dizendo que tem um anúncio na próxima semana, mas se recusou a “dar destaque a qualquer pessoa que não queira lutar comigo”.

Em vez disso, Paul disse que está simplesmente planejando um 2024 ativo à medida que continua a crescer em sua carreira.

“Mais perspectivas no boxe, mais experiência, mais tempo no ringue, sob as luzes brilhantes, permanecendo ativo, e se as lutas por dinheiro quiserem vir, tenho fumaça para eles também”, disse ele a Ariel Helwani depois. “Mas, no momento, estou focado em ser o melhor do mundo e em criar uma das maiores histórias esportivas da história do esporte.”

A vitória leva Paul para 8-1 em seu recorde profissional, com cinco vitórias por nocaute. É também seu primeiro nocaute desde que derrotou Tyron Woodley na revanche em 2021.