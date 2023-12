Jake Paul nocauteia Andre August na primeira rodada de uma luta de boxe

Jake Paul derrotou Andre August em uma luta de boxe profissional na noite de sexta-feira… nocauteando-o no primeiro round!!

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Paul enfrentou August no ringue do Caribe Royale Resort em Orlando, Flórida, mas a luta dos pesos-cruzados terminou poucos minutos depois de começar.

Confira o vídeo… os boxeadores dançam um pouco em volta do ringue trocando golpes, mas nada de muito emocionante acontece.

Tudo isso muda aos 2:32 do primeiro round, quando Paul lança um poderoso uppercut de direita, acertando August no beijo.

Paul comemora levantando o braço e dando adeus a August com a mão enluvada.

Com a vitória de sexta-feira, Paul melhorou seu recorde de boxe para 8-1 com 5 KOs. Sua única derrota ocorreu em fevereiro, quando enfrentou Tommy Fury, irmão do campeão peso pesado Tyson Fury, perdendo na decisão dividida.