Jake Paul precisa de apenas um round para nocautear o ‘boxeador de verdade’ Andre August

Jake Paul está no caminho certo para ganhar o respeito do mundo “real” do boxe. O Youtuber que virou boxeador enfrentou aquela que foi considerada a luta mais desafiadora de sua carreira, contra o (anteriormente) boxeador 10-1-1 Andre August. A luta durou exatamente dois minutos e 32 segundos, quando Paul acertou August com um uppercut para uma vitória imediata por nocaute.

Paul foi considerado o favorito esta noite, mas muitos, incluindo o locutor Ariel Helwani, consideraram esta uma luta com “pouco a ganhar e tudo a perder”. Felizmente para Jake Paul, a vitória veio rapidamente. Apesar de não ganhar um grande salário, com a ‘Criança Problema’ empatando (segundo ele), a vitória moral e o impulso motivacional serão consideráveis ​​para ele

Jake Paul continua “comprometido” em se tornar campeão mundial

Paul agora tem um recorde geral de 8-1 e está no caminho certo para completar sua missão de “se tornar um campeão mundial”. A multidão no Orlando’s Caribe Royale Resort assistiu a um show muito curto na noite de sexta-feira, mas mesmo assim enlouqueceu assistindo a rápida vitória por nocaute.

Quando questionado antes da luta se estava motivado, Paul disse “não, a motivação é temporária, o compromisso é permanente”. Depois de se despedir de seu oponente enquanto ele estava deitado no tatame, o ‘Problem Child’ comemorou com sua família dançando ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’.

Após a luta, quando questionado sobre o que vem a seguir, o boxeador 8-1 disse que aceitaria lutas por dinheiro se as pessoas ‘trazessem a fumaça’, mas simplesmente se concentrou em criar “uma das melhores histórias esportivas já contadas” ao vencer um campeonato profissional de boxe. .