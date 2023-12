Jake Paul provoca Andre August em confronto de imprensa: ‘Eu larguei seu treinador’

Jake Paul e Andre August se enfrentaram diante das câmeras antes de sua luta de boxe no sábado, e a parceira de promoção de Paul, Nakisa Bidarian, segurou um microfone para captar toda a conversa fiada de “The Problem Child”.

Paul provocou August e o técnico de August após a coletiva de imprensa, questionando o cardio de August e gabando-se de ter nocauteado o técnico de August, que podia ser ouvido gritando ao fundo.

August manteve a compostura durante o confronto, já que Paul prometeu finalizar no primeiro round a luta, que acontece sexta-feira no Caribe Royale Orlando, em Orlando, Flórida, e vai ao ar no DAZN.

Paul está 7-1 como boxeador profissional e está a quatro meses da decisão sobre o astro do UFC Nate Diaz. August está 10-1 e venceu as cinco lutas anteriores.