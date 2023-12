Jake Paul Punches Landed: Qual é o seu recorde antes da luta com Andre August?

Jake Pauloo YouTuber que se tornou boxeador profissional, vem ganhando as manchetes com sua incursão no mundo do boxe, ganhando a reputação de ‘A criança problemática’.

Embora ele possa não ter iniciado a tendência do boxe influenciador, o crédito por isso vai para seu irmão Logan Paulo, KSIe Joe Weller, Jake tornou-se uma figura proeminente neste espaço esportivo não convencional.

Jake Paul vai lutar contra o ‘boxeador de verdade’ Andre August: ‘Vai ser uma guerra’LAPRESSE

Começando pela estreia contra Coloque-o em 2018, onde garantiu a vitória por paralisação do árbitro no quinto round, Jake Paulo rapidamente subiu na hierarquia. Sua luta em 2020 contra AnEsonGib terminou com nocaute no primeiro round, abrindo caminho para desafios mais significativos.

Um grande salto veio com sua luta em 2020 contra a estrela da NBA Nate Robinsonresultando em nocaute no segundo round. Jakesua ambição aumentou ainda mais quando ele enfrentou o ex-lutador olímpico de artes marciais mistas Ben Askren em 2021, vencer por nocaute no primeiro round e vencer a luta gerou US$ 65 milhões.

O Tyron Woodley saga se desenrolou a seguir, com Jake vencendo a luta inicial por decisão dividida e garantindo uma vitória por nocaute na revanche. O ponto alto de JakeA carreira de Paulo veio em 2022, quando subiu ao ringue com estrela brasileira do MMA Anderson Silvavencendo por decisão unânime após intensos oito rounds.

No entanto, 2023 trouxe Pauloprimeira derrota na carreira contra Fúria de Tommy, determinado por scorecards. Apesar do revés, ele se recuperou com uma vitória por decisão unânime sobre o ex-candidato ao UFC. Nate Diaz.

Qual é o recorde atual de Paul?

Agora, se preparando para a partida de 15 de dezembro contra André Augustoum boxeador profissional 10-1, Jake continua a agitar o cenário do boxe influenciador.

Durante uma luta agendada com um boxeador profissional Hasim Rahman Jr.. enfrentou cancelamento devido a discrepâncias de classe de peso, PauloO recorde de boxe de é de impressionantes 7-1, incluindo quatro vitórias por nocaute, uma vitória por decisão dividida e duas vitórias por decisão unânime.