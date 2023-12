Jake Paul reage ao ‘preocupado’ Dana White criticando a fusão PFL-Bellator: ‘O UFC está caindo’

Jake Paul não está surpreso que Dana White tenha reagido da mesma forma que o PFL absorveu o Bellator no mês passado, mas Paul acredita que seu opositor de longa data está preocupado com o crescimento da liga.

Paul enfrenta Andre August em uma luta de boxe na noite de sexta-feira em Orlando, Flórida, no card Most Valuable Prospects. Após a pesagem cerimonial de quinta-feira, Paul foi questionado sobre White descrevendo a aquisição do Bellator pelo PFL como “uma organização de merda que não vende ingressos e ninguém assiste, compra outra organização de merda que não vende ingressos e ninguém relógios.”

“É um grande negócio”, disse Paul ao MMA Fighting. “Claro que o Dana vai falar isso para proteger o negócio dele, mas o UFC está caindo. Que grandes lutas eles estão travando? Sua maior estrela e campeão dos pesos pesados ​​de sua organização veio para o PFL em busca de melhores oportunidades, e o lutador vai para onde estão as melhores oportunidades.

“2023, 2024 é isso, que o PFL é o melhor lugar para os lutadores. [PFL being on] ESPN, [they’re] esmagando-o, números enormes, e eles continuam ficando cada vez maiores, novos investimentos injetados na empresa. Então, apenas grandes planos, grandes coisas acontecendo na empresa, e Dana White está preocupado. Confie em mim.”

O jovem de 26 anos deverá disputar o PFL em sua estreia no MMA em 2024, ou pelo menos esse era o plano. Ao longo da preparação para sua luta contra August, Paul falou abertamente sobre o foco no boxe em 2024, competindo contra “boxeadores reais” em vez de competir contra grandes nomes lutadores de MMA e boxeadores influenciadores. Em sua aparição mais recente, Paul derrotou o ex-astro do UFC Nate Diaz por decisão unânime em agosto.

Quanto aos planos de Paul de disputar o PFL, ele ainda está aberto. Mas, por enquanto, ele o fará com uma condição.

“Eu faria isso se Nate Diaz assinasse o contrato”, disse Paul. “Ele simplesmente não parece querer fazer a luta acontecer. Então, por enquanto, estamos focando apenas no boxe para 2024.”