Jake Paul tem um boxeador em vista: vou vencer Canelo

Ccom Jake Paulo fazendo a transição do boxe do YouTube para o mundo profissional, o ‘Criança Problema’ admitiu que tem um objetivo para sua carreira no boxe: enfrentar e vencer Canelo Alvarez.

Paul é o próximo em ação contra Andre August na sexta-feira, naquela que é sua segunda luta de boxe profissional. Porém, isso o preocupa pouco, pois ele está de olho em Canelo.

“Sim, este é apenas o meu caminho para ser campeão mundial e eu disse desde o primeiro dia que serei campeão mundial e lutarei nas maiores lutas do mundo e todo mundo vai ver isso.” Paulo disse em entrevista a Dan Rafael.

“E eu vou vencer Canelo e todas essas coisas, e agora sou só eu colocando isso em ação, ganhando experiência e não se tratando do lado comercial ou do entretenimento.”

Experiência contra agosto

Com Paulo focado em se tornar campeão mundial de boxe, ele está embarcando em uma jornada familiar para muitos lutadores enquanto busca ganhar experiência no ringue e se colocar na disputa pelo título mundial.

E apesar de todo o hype para a luta contra August, Paulo está convencido de que a luta é só para ele ganhar mais experiência no ringue de boxe.

Jake Paul diz que não se importa em promover sua próxima luta pic.twitter.com/tGbbfvhw3e ? Soco Feliz (@HappyPunch) 11 de dezembro de 2023

“Eles não vão se importar, não sei por que querem que eu continue promovendo essa porra de luta.” Paulo disse sobre a luta, em seu próprio podcast.

“Eu não me importo, isso é literalmente só para eu ganhar experiência. Como se eu estivesse usando a mesma roupa da minha última luta, estou apenas aparecendo e nocauteando esse cara. Não preciso promover essa merda.”