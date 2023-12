Jake Paul tenta atrair Draymond Green para o ringue com uma proposta de US$ 10 milhões

A estrela da NBA Draymond Green se encontra no centro de uma oferta intrigante de ninguém menos que Jake Paul, a figura notória no mundo do boxe de celebridades.

Depois de ter sido suspenso por tempo indeterminado pelo NBAGreen agora tem a chance de entrar no ringue de boxe e ganhar uma boa quantia em dinheiro.

Por que a NBA suspendeu Draymond Green?

A suspensão de Green ocorreu após um incidente acalorado na quadra, onde ele balançou os braços no centro do Suns Jusuf Nurkiclevando a uma suspensão por tempo indeterminado.

O NBA decisão, conforme relatado por ESPNAdrian Wojnarowskié dar Verde o tempo que ele precisa para enfrentar os desafios que enfrenta atualmente.

Isso marca Verde 18ª expulsão da carreira, tornando-o líder desta categoria entre os jogadores ativos.

Em resposta a Verde suspensão, os Golden State Warriors estão apoiando seu jogador.

O técnico Steve Kerr enfatizou Verde importância para a equipe, expressando a necessidade de ele encontrar uma forma de manter a compostura em quadra pelo bem dos companheiros.

“Precisamos dele. Precisamos de Draymond. Ele sabe disso. Conversamos com ele. Ele precisa encontrar uma maneira de manter o equilíbrio e estar ao lado de seus companheiros de equipe”, disse ele.Kerr disse.

A proposta de um milhão de dólares de Jake Paul

Em meio à incerteza que cerca Verde suspensão, Jake Paulo não perdeu tempo em estender uma oferta interessante ao NBA estrela.

A sensação da mídia social apresentada Draymond Verde com um Contrato de US$ 10 milhões para entrar no ringue sob seu Promoção MVP.

A mensagem de Paulo em X ler: “Draymond Green me contatou e eu vou te colocar em um card para lutar por US$ 10 milhões”

Esta mudança acrescenta uma reviravolta inesperada à trajetória da carreira de Green, potencialmente abrindo um novo capítulo fora da quadra de basquete.