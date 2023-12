Jamahal Hill comenta sobre supostamente agredir o irmão: ‘Mal posso esperar para que a verdade seja dita no tribunal’

Jamahal Hill está confiante de que em breve será inocentado em relação às recentes acusações decorrentes de uma suposta briga com um membro da família.

Em 1º de dezembro, foi relatado que Hill havia sido acusado de contravenção de violência doméstica no condado de Kent, Michigan, após supostamente agredir James Anthony Hill Jr. De acordo com o relatório inicial do TMZ, James é irmão de Hill.

O caso está em andamento, então poucos detalhes surgiram das partes envolvidas, mas Hill reservou um momento para abordar a situação em um vídeo do YouTube lançado no fim de semana.

“Houve muitos relatos hoje sobre a situação que aconteceu quando eu estava em casa, em Michigan, de visita nas férias”, disse Hill. “Vou apenas dizer isto, neste momento é um caso aberto. Fui aconselhado a não falar sobre isso, e sei que não devo falar sobre isso.

“Mal posso esperar para que a verdade seja dita no tribunal. Vou esperar por esse dia e estou ansioso por esse dia. As pessoas que me conhecem e conhecem meu personagem e realmente arrasam comigo e sabem quem eu sou, agarram-se a isso e permanecem fiéis a isso. Isso é tudo que tenho a dizer sobre isso.”

Os promotores estaduais estão atualmente acusando Hill de uma única acusação de contravenção agravada por violência doméstica. Espera-se que a data do julgamento em janeiro seja definida em breve.

O empresário de Hill, Brian Butler, da Suckerpunch Entertainment, divulgou anteriormente um comunicado ao MMA Fighting comentando as acusações.

“As recentes manchetes ‘clickbait’ sobre Jamahal Hill foram baseadas em uma suposta disputa entre ele e seu irmão mais velho”, escreveu Butler. “Jamahal mantém inflexivelmente a sua inocência e nega as falsas acusações. Não comentaremos mais sobre isso até que a verdade seja revelada no tribunal.”

Hill conquistou o título vago dos meio-pesados ​​​​com uma vitória por decisão unilateral sobre Glover Teixeira no UFC 283 em janeiro passado. No entanto, ele foi forçado a renunciar ao título seis meses depois, após sofrer uma lesão no tendão de Aquiles que o deixou afastado dos gramados desde então. Na sua ausência, Alex Pereira derrotou Jiri Prochazka no UFC 295 para conquistar o campeonato vago.