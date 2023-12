James Bond terá dois atores no papel de 007: Quem será o agente secreto?

Tele James Bond franquia ainda busca a pessoa que assumirá o legado do agente 007 para seu próximo filme, após Daniel Craig se despediu do personagem com ‘No Time To Die’, em 2021, mas será que dois atores poderiam realmente assumir o mesmo papel?

Craig estrelou seis filmes no total como o personagem criado pelo escritor Ian Fleminge passou a ser considerado um dos melhores títulos ao lado Sean Connery e Pierce Brosnan mas aos 53 anos em 2021, ele recuou para se concentrar em outros projetos.

Muito se especulou sobre quem poderia assumir o manto de Bond na próxima edição, com nomes como Idris Elba, Tom Holland, Henry Cavill sendo elogiado entre outros; mas parece que o papel de 007 na próxima edição será dividido entre dois atores diferentes pela primeira vez.

Segundo informações do The Daily Mail, os executivos do próximo filme de James Bond querem que dois atores interpretem 007: uma versão mais jovem e outra mais velha, com o Irlandês Paulo Mescalfamoso por seu papel principal em “Aftersun”, sendo o favorito para interpretar o Bond mais jovem.

Por outro lado, há rumores de que o inglês Aaron Taylor-Johnsonconhecido por “Kickass”, “Godzilla” e “Avengers: Age of Ultron” poderia interpretar o Bond mais velho, sendo considerado até poucos meses atrás como o favorito para ser o novo 007 em definitivo.

Christopher Nolan, o novo diretor?

Também houve rumores de que o famoso diretor de “Oppenheimer“, trilogia “Interestelar”, “Inception” e “O Cavaleiro das Trevas”, Cristóvão Nolanteria a chance de dirigir a nova parcela da franquia Bond.

Nolan está “muito interessado em fazer algo muito diferente com a franquia” se ele dirigir um filme do Agente 007 e estiver em negociações com os produtores para lhes vender sua visão para o filme.

Os filmes de Nolan são conhecidos por seus excelentes efeitos visuais e de áudio, ao mesmo tempo em que possuem atuações excepcionais e histórias cativantes e instigantes, deixando os espectadores questionando a ética e a moralidade do mundo em que vivemos.