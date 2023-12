Jamie Lynn Spears fica quieta sobre conversa de reconciliação com a irmã Britney

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Britney Spears parece estar à beira de uma reconciliação em massa com toda a sua família – mas pelo jeito Jamie Lynn Spears soou quarta-feira…talvez não???

A irmã mais nova de Brit recebeu um monte de perguntas sobre a dinâmica familiar no LAX e, infelizmente… ela não estava com muito humor, optando por ficar calada em praticamente todas as conversas sobre sua irmã – incluindo a possibilidade de ela enterrando a machadinha de uma vez por todas.

Daremos crédito ao cinegrafista aqui… tentando fazer com que ela se abrisse de todas as maneiras, mas JLS se calou e simplesmente não se mexeu. Ela dá um Feliz Natal, FWIW.

Claro, independentemente do silêncio de Jamie Lynn… sabemos com certeza que Britney a queria em sua festa de aniversário no fim de semana passado, que a mãe deles Lynne na verdade acabei participando – os primeiros sinais reais de carinho que vimos de Britney em relação à sua família.

Como dissemos a você … Brit não apenas está aparentemente aberta a fazer as pazes com Jamie Lynn, mas há evidências de que ela está mantendo a janela aberta para reparar seu relacionamento com seu pai, Jamietambém.

TMZ contou a história… recentemente descobrimos Jamie teve a perna amputada devido a problemas de saúde contínuos, e parece que Britney também percebeu essa atualização – porque ela postou uma foto antiga dos dois logo depois.

Novamente, é difícil avaliar o que realmente significa o silêncio de Jamie Lynn aqui – isso pode sugerir que as irmãs não estão mais perto de consertar as cercas do que estavam há um ano… ou, por outro lado, também pode significar que ela está protegendo a família de Britney. privacidade e estão no caminho da reconciliação.