Jan Blachowicz fora do UFC 297; Aleksandar Rakic ​​pede briga com Jiri Prochazka em sua ausência

O ex-campeão meio-pesado Jan Blachowicz passará por uma cirurgia no ombro, o que o impedirá de competir na revanche marcada contra Aleksandar Rakic ​​no UFC 297, no dia 20 de janeiro.

Blachowicz postou que sofreu uma lesão durante o treino que não só o tirará da luta, mas também terá que se submeter a uma operação para reparar os danos causados.

“Não era para ser assim”, escreveu Blachowicz no Instagram. “É difícil expressar o que sinto porque é uma mistura de raiva e tristeza. Abandonar uma luta devido a uma lesão é uma das decisões mais difíceis que um lutador pode tomar. Porém, às vezes não há outra opção, especialmente quando você está competindo entre os cinco primeiros e quer dar um show no mais alto nível possível. Em vez de lutar pela melhor forma, luto contra a dor a cada treino. Fiz tudo o que pude, mas meus ombros precisam de cirurgia. Neste estado, continuar os preparativos e entrar no octógono seria irresponsável e estúpido.

“Sempre digo que quando vou para uma luta devo estar 100% preparado. Devo isso a mim mesmo, aos meus treinadores, ao meu adversário e, acima de tudo, aos torcedores. Agradecemos antecipadamente por seu apoio! Aguardo a data da cirurgia, após a qual seguirá a reabilitação e o retorno aos treinos. Prometo que voltarei mais forte!”

São notícias decepcionantes para Blachowicz, que buscava voltar à coluna das vitórias após uma derrota por decisão dividida para o atual campeão meio-pesado do UFC, Alex Pereira, em julho. Agora Blachowicz terá que passar por uma cirurgia antes de determinar quando poderá lutar novamente, ao se aproximar de seu aniversário de 41 anos, em fevereiro.

Já Rakic ​​não perdeu tempo em convocar um novo adversário na esperança de que o ex-campeão meio-pesado do UFC Jiri Prochazka aceitasse o desafio de janeiro.

“Você nunca pode perder uma revanche quando desiste pela segunda vez. Touros lendários***”, disse Rakic ​​sobre a lesão de Blachowicz. “Vamos ver se o samurai tem coragem de avançar no dia 20 de janeiro.”

Você nunca pode perder uma revanche quando desistir pela segunda vez. Besteira lendária. Vamos ver se o Samurai tem coragem de avançar no dia 20 de janeiro. @Mickmaynard2 @danawhite – Aleksandar Rakic ​​(@rakic_ufc) 7 de dezembro de 2023

Após a convocação, Prochazka respondeu, mas infelizmente por mais que queira aceitar a luta, ele sabe que não será possível retornar já em janeiro.

“Estou dentro, mas o primeiro momento em que posso estar no octógono é em fevereiro/março”, escreveu Prochazka. “Aceitar?”

Estou dentro, mas o primeiro momento em que posso estar no octógono é em fevereiro/março. Aceitar? ⚡️ -Jiri BJP Prochazka (@jiri_bjp) 7 de dezembro de 2023

Resta saber qual decisão o UFC tomará, já que Rakic ​​ainda espera competir em janeiro, mas Prochazka não está disponível para esse período.

O UFC 297 está programado para acontecer no dia 20 de janeiro em Toronto, com o campeão peso médio Sean Strickland sendo a atração principal do evento em sua primeira defesa de título contra Dricus du Plessis, bem como uma nova campeã peso galo feminino sendo coroada em uma luta entre Raquel Pennington contra Mayra Bueno Silva. .