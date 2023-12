Jardineira com a Tia Estrela: Atração inédita e gratuita encanta crianças, jovens e adultos no Penedo Luz

Passeio no Centro Histórico de Penedo proporciona alegria e diversão para todos os públicos durante o Penedo Luz 2023

As principais ruas e avenidas do Centro Histórico de Penedo nunca mais foram as mesmas, sobretudo, nos dias de programação do Penedo Luz. A Tia Estrela e a jardineira decorada e iluminada chamam a atenção e encantam crianças, jovens e adultos.

E não falta animação durante o percurso. Tia Estrela canta, toca o seu pandeiro, brinca e interage com os passageiros. Com muita diversão e bom-humor, ela arranca boas gargalhadas com suas piadas e histórias pra lá de engraçadas.

Inédita e totalmente gratuita , a atração criada no governo Ronaldo Lopes/João Lucas para o Penedo Luz 2023 também é uma oportunidade para que as pessoas apreciem e olhem o Centro Histórico da cidade por outros ângulos.

Para Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa, a Prefeitura de Penedo inova mais uma vez e trabalha para fazer da cidade a capital natalina do Baixo São Francisco.

“Pela primeira vez, Penedo ganha tour gratuito em um veículo turístico totalmente envelopado com o tema da cidade. Além de ser uma atração única que estreia no Penedo Luz, a jardineira veio para ficar incorporada aos serviços turísticos da cidade”, disse.

“Para mim, está sendo muito bonito, pois é algo que está tocando a todos e não somente as crianças. É nítido o quanto as pessoas estão abertas a cantar as músicas infantis, a brincar e a falar sobre o Natal. Parece que todo mundo que entra na jardineira vira criança de novo”, disse a atriz penedense Daniela Cattívaz, que intertepreta a Tia Estrela.

E tem muito mais! Quem ainda não aproveitou a atração, poderá passear de jardineira no próximo final de semana, nos dias 15, 16 e 17. A concentração será às 17h, na Praça 12 de Abril.

Mais atrações gratuitas

Espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’: A trama que mescla realidade e fantasia leva o menino Penedo a uma aventura emocionante, para realizar o seu maior desejo: conhecer o Papai Noel. O espetáculo natalino vai transformar a fachada do Paço Imperial em um palco de sonhos, com projeções mapeadas, dança, teatro e arte circense. O espetáculo será exibido pela última vez, na noite de 16 de dezembro, às 19 horas.

Vila Mágica: A magia natalina tomou conta do Centro Histórico de Penedo, que está mais lindo e iluminado, com árvore de Natal, túnel e espaços instagramáveis com desenhos que fazem alusão ao período. Um parquinho temático com roda gigante e carrossel estará à disposição do público, trazendo mais encanto e alegria. A Vila Mágica está instalada na Praça 12 de Abril, é totalmente gratuita e estará funcionando em todos os finais de semana até o dia 29 de dezembro, das 17h às 21h.

Casinha do Papai Noel: O bom velhinho aguarda a todos em sua casinha situada na Praça 12 de Abril, sempre após o espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’.

Wi-fi gratuito

Uma super novidade embala o Penedo Luz: Internet wi-fi completamente de graça. E para ter acesso é muito simples. Basta ir até à Vila Mágica, fazer o cadastro e responder ao formulário. Depois? É só tirar muitas fotos, gravar vídeos e mostrar para todos como a decoração de Penedo está linda.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

Fotos Deywisson Duarte – Secom PMP

Vídeo Felipe Cavalcante – Secom PMP