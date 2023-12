Jason Kelce assume a responsabilidade pela penalidade, admite ter recebido advertência dos árbitros

EUEm um confronto de alto risco na noite de segunda-feira contra o Seattle Seahawks, o Philadelphia Eagles se viu em uma situação difícil.

Um segundo trimestre penalidade de partida falsa no centro Jason Kelce emergiu como um ponto de viragem no jogo.

Posicionado em Seattle linha de jarda-3 e pronto para executar a “Empurrão Fraterno” em terceiros e polegadas, o Águias estavam preparados para uma primeira descida fácil.

No entanto, um pênalti sofrido por um dos jogadores mais talentosos e resistentes do time alterou o rumo do jogo.

A falsa largada, embora não totalmente clara em sua localização, gerou uma onda de frustração entre os fãs nas redes sociais.

Apesar do alvoroço, Kelcena análise pós-jogo, assumiu total responsabilidade pelo pênalti que mudou o ímpeto do time.

Admissão de Kelce: “Eles me avisam há anos”

Em uma entrevista pós-jogo, Kelce esclarecer as advertências de longa data que ele recebeu dos árbitros sobre um movimento específico durante as jogadas.

“Eles vêm me alertando sobre isso há anos”,Kelce afirmou, reconhecendo que os árbitros o advertiram sobre o movimento da bola para frente nas terceiras e polegadas.

Sua admissão forneceu uma visão sobre a dinâmica do jogo e a linha tênue entre o jogo agressivo e os pênaltis.

Kelce continuou dizendo: “Acho que quando você está tentando se inclinar para frente e realmente faz isso, acho que tive uma tendência a fazer isso no passado, então eles definitivamente me avisaram antes. . Especialmente nessa situação.

A penalidade de falsa partida em Kelce forçou o Águias de volta à terceira para a sexta, alterando a dinâmica do jogo e fazendo com que o time se contentasse com um field goal em vez de um touchdown que poderia mudar o jogo.

Jalen Hurts reconhece lutas recentes

O quarterback Jalen Hurts, que lutou contra sintomas semelhantes aos da gripe durante o jogo, reconheceu a necessidade de melhorar e minimizar erros.

Machucaque também foi sinalizado por uma falsa largada no primeiro quarto, enfatizou a importância de lidar com pênaltis e erros mentais.

“Só temos que ser melhores” afirmou, reconhecendo os desafios enfrentados pela equipe durante uma seqüência de três derrotas consecutivas.

“Temos conversado sobre execução o ano todo, estar na mesma página, todos na mesma página e não executamos”, ele disse. “Não acho que estejamos comprometidos o suficiente. Só precisamos mudar isso. É um desafio que temos que abraçar e continuar a vê-lo até o fim.”

Enquanto o Águias navegar por um período desafiador, Machuca enfatizou a necessidade de consistência.

Apesar dos contratempos recentes, a equipe controla seu destino no NFC Leste e antecipa os próximos desafios contra o New York Giants, Arizona Cardinalse a Gigantes novamente para encerrar a temporada regular.