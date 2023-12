Jason Kelce lança desafio aos Eagles após derrota dos Cowboys, convocado pelos fãs

Jason Kelce deixou claro, em termos inequívocos, que o Filadélfia Eagles só pode melhorar depois de admitir que as suas duas últimas exibições foram “ruins”.

Uma derrota prejudicial por 33-13 nas mãos do Dallas Cowboys, onde Dak Prescott e seus companheiros de equipe foram o centro das atenções, somando duas derrotas consecutivas.

Briga selvagem começa entre torcedores dos Cowboys e dos Eagles: “Levando gritos dentro e fora do campo”

O Águias perderam o seu lugar no topo da NFC Leste classificação para o Vaqueiros depois da sua pesada derrota – e Kelce foi despedido depois do jogo.

Seguiu-se à goleada por 42-19 nas mãos do São Francisco 49ersdesfazendo o bom trabalho do início da temporada depois de deixar de lado o Vaqueiros e campeões do Super Bowl Chefes de Kansas City.

Kelce exige melhorias dos Eagles

O central pode ter parecido abatido ao falar com a mídia após o jogo, mas optou por focar nos aspectos positivos, apoiando seus companheiros para melhorar seu desempenho nas últimas semanas da temporada regular.

‘Duas atuações realmente ruins”, Kelce disse aos repórteres na noite de domingo, referindo-se aos jogos contra o Cowboys e 49ers.

“Mas acho que Nick sente o mesmo que todos nós… podemos jogar muito melhor do que estamos jogando agora e voltaremos a trabalhar nisso esta semana.”

Enquanto Kelce’s comentários provavelmente foram um esforço para estimular seus companheiros de equipe, eles não agradaram Águias fãs.

“Então faça isso”, escreveu um fã, com outro afirmando que Kelce parecia e parecia derrotado.

“Então o que vocês estão esperando”, escreveu outro fã frustrado, com outra observação: “Bem, eles com certeza não podem jogar pior”.

Águias ainda em busca da melhor semente

Haverá uma oportunidade ideal para melhorar, no entanto, à medida que Filadélfia ainda estão em busca do primeiro lugar na NFC.

Eles enfrentam o Gigantes de Nova York duas vezes no próximo mês, cujo recorde de 4-8 dificilmente é uma boa leitura para a campanha de 2023, com jogos ainda por vir contra o Arizona Cardinals e Seattle Seahawks no futebol de segunda à noite.

Ao vencer 10 dos primeiros 11 jogos da temporada, Filadélfia ainda está facilmente no comando para selar uma posição nos playoffs, como um dos quatro times da NFC que estão em mais de um jogo acima de 0,500.