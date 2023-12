Jason Oppenheim apoiado por corretores de imóveis que dizem que não há problema em representar o anti-semita Kanye

Jason Oppenheim presidente e fundador do famoso Grupo Oppenheim, representa agora Kanye West na venda de sua propriedade à beira-mar em Malibu, e houve algumas críticas que Oppenheim não deveria representar um antissemita, mas entramos em contato com alguns corretores de imóveis sofisticados que acham absurdo fazer um teste decisivo sobre quais clientes eles representarão.

Os corretores de imóveis de Los Angeles com quem conversamos dizem que, neste clima social e político dividido, ninguém pode fazer negócios excluindo clientes cujas opiniões consideram ofensivas. O exemplo que surge repetidamente é o guerra no Médio Oriente. Como disse um corretor de imóveis de alto padrão: “O que devemos fazer, perguntar a um cliente em potencial se ele fica do lado de Israel ou da Palestina?”