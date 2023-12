Jayden Daniels vence Heisman, Michael Penix Jr. termina em segundo em votação acirrada

LSU quarterback Jayden Daniels ganhou o Troféu Heisman na noite de sábado, tornando-se o primeiro jogador desde 2016 a ganhar o prêmio de jogador de maior prestígio do ano no futebol universitário como parte de um time que não jogou em um campeonato de conferência.

O jogador do quinto ano, que se transferiu do Estado do Arizona para LSU em 2022, recebeu 503 votos de primeiro lugar e 2.029 pontos. Washingtonde Michael Penix Jr. ficou em segundo lugar com 292 votos de primeiro lugar e 1.701 pontos e Óregonde Bo Nix ficou em terceiro (51.885), colocando os zagueiros transferidos em cada uma das três primeiras posições. Estado de Ohio receptor Marvin Harrison Jr. terminou em quarto lugar.

Daniels, que completa 23 anos no dia 18 de dezembro, venceu Jogador AP do Ano no início desta semana.

Daniels é o quinto quarterback nas últimas sete temporadas a vencer o Heisman após transferência, juntando-se à ex-estrela da LSU Joe Burrow em 2019 e USCde Calebe Williams ano passado. Ele também é o terceiro vencedor geral do Heisman da LSU, junto com o running back Billy canhão em 1959.

Burrow levou a LSU a um Campeonato Nacional e a equipe de Cannon chegou perto, terminando em terceiro lugar no país.

Os Tigers de Daniels (9-3) saíram dessa corrida com duas derrotas nas primeiras seis semanas, mas ele certamente não foi o culpado.

Semana após semana ele alimentou o melhor ataque do país com seus passes e corridas. Daniels terminou a temporada regular com 3.812 jardas passando e 1.134 jardas correndo e 50 touchdowns no total em 12 jogos. Ele lidera a nação em ataque total em 412 jardas por jogo e tem uma média surpreendente 10,71 jardas por jogada.

Nº 13 LSU está pronto para enfrentar Wisconsin no Tigela ReliaQuest em 1º de janeiro, embora Daniels ainda não tenha decidido se jogará.

Louisvillede Lamar Jackson foi o último jogador a vencer o Heisman em um time que perdeu três jogos e não disputou o campeonato – e a produção de Daniels superou a dele.

A LSU foi eliminada da corrida da Conferência Sudeste quando perdeu para Alabama no início de novembro, apesar das 382 jardas e três touchdowns totais de Daniels.

Embora Daniels tenha saído dos playoffs, seu desempenho continuou a exigir atenção. Contra Flóridaele se tornou o primeiro grande jogador de futebol universitário com pelo menos 350 jardas em passes e 200 corridas em um jogoindo para um total de 606 jardas contra os Gators.

Seus companheiros de equipe o incitaram a fazer uma pose de Heisman durante o jogo em Baton Rouge, Louisiana. Daniels disse que foi depois dessa atuação que ele começou a acreditar que vencer o Heisman poderia ser uma realidade.