JCDecaux do Brasil ABRE VAGAS efetivas e para APRENDIZ

A JCDecaux do Brasil, companhia que é parte de um grupo privado francês, especializado no fabrico e na instalação de mobiliário urbano e publicidade exterior, está com algumas ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Dito isso, antes de falar mais sobre a companhia, confira quais são as vagas em questão:

Analista de Marketing e Comunicação – São Paulo – SP – Marketing: Desenvolver e implementar estratégias de marketing e comunicação para promover nossos produtos e serviços. Gerir as mídias sociais da empresa, criando conteúdo relevante e mantendo uma presença ativa nas principais plataformas;

Jovem Aprendiz Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Agente de Serviços I – Manutenção E Limpeza (SP) – São Paulo – SP – Manutenção em Geral;

Analista de Conteúdo Digital – Junior – São Paulo – SP – TI: Atender as demandas da equipe comercial e planejamento do Metro SP. Publicação de conteúdo Digital para as campanhas comerciais;

Atendimento de chamados da JCDecaux do sistema de mídia digital no Metro de SP;

Acompanhamento e execução das atividades de reparo;

Atendimento de chamados da JCDecaux do sistema de mídia digital no Metro de SP; Acompanhamento e execução das atividades de reparo; Adesivador (a) – São Paulo – SP – Propaganda;

Analista/Técnico (a) de Suporte Digital – Campinas – SP – Suporte Técnico;

Analista Financeiro – JR – São Paulo – SP – Finanças;

Eletricista – Campinas – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica;

Eletricista Geral – São Paulo – SP – Eletricista / Manutenção Elétrica.

Mais sobre a JCDecaux

Contando mais sobre a JCDecaux, é legal destacar que trata-se de uma companhia que trabalha para facilitar a vida da população e oferecer um serviço com excelência para seus clientes. As cidades e anunciantes reconhecem o alto nível do serviço prestado e a manutenção impecável em todos os produtos da JCDecaux.

Além disso, desde sua fundação, a empresa visa contribuir com as comunidades e cidades através de produtos e serviços financiados pela publicidade. O desenvolvimento sustentável sempre foi parte central do modelo econômico do grupo.

Ao longo do desenvolvimento de suas atividades, o compromisso da JCDecaux se traduz num enfoque de responsabilidade com o meio ambiente global, social e sócio corporativo.

Confira alguns benefícios

Vale Refeição;

Vale Transporte;

Seguro de Vida;

Convênio Farmácia;

Previdência Privada.



Você também pode gostar:

Como enviar o seu currículo?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!