Jeannie Mai afirma que Jeezy traiu e acordo pré-nupcial diz que isso lhe custará nos documentos do divórcio

Jeannie Maio respondeu a Eita petição de divórcio, e ela está mais do que insinuando que ele a traiu e afirma que isso terá um efeito ENORME no acordo pré-nupcial e na divisão de bens.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, Jeannie mais do que insinua que seu ex-marido é culpado de infidelidade. Seu advogado escreve: “A esposa reserva-se o direito de alterar este pedido reconvencional para adicionar outros motivos para o divórcio, mas que a esposa não deseja especificar aqui neste momento, na esperança de que este assunto possa ser resolvido sem ter que divulgar tal conduta publicamente”.

Mas, fica ainda mais direto… “A esposa mostra ainda que o Tribunal deve fazer cumprir o parágrafo 8 do Acordo Pré-nupcial em relação à infidelidade, que prevê, na parte pertinente, que no caso de qualquer uma das partes se envolver em relações sexuais, uma relação emocional, ou seja emocional ou sexualmente sugestivo na comunicação com terceiros por meio de todas as formas de comunicação eletrônica, incluindo, entre outras, mensagens de texto, sexting, Facetiming, mídia social e/ou mensagens diretas, resultará em uma penalidade financeira significativa para a parte adúltera. ..”