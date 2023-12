Jeannie Mai nega reivindicação de paternidade de Jeezy e cita preocupações de segurança

Jeannie Maio está negando EitaA alegação de que ela está protegendo a filha dele durante o divórcio – insistindo que ela está apenas tentando manter a criança segura … isso de acordo com os novos documentos judiciais.

A apresentadora do talk show apresentou uma resposta ao pedido de Jeezy para uma audiência para definir um cronograma de custódia temporária em seu caso de divórcio em andamento e, de acordo com seu último pedido – obtido pelo TMZ – ela diz que a acusação dele de que ela está interferindo na capacidade dele de passar tempo com seu filho de 1 ano Mônaco é falso.

Jeannie também diz que tem sido mais do que complacente quando se trata de Jeezy pedir um tempo com sua filha… dando a ele todas as datas que ele pediu e dando-lhe um longo período de tempo com ela durante o feriado de Natal.

Jeannie diz que deseja 100% que Jeezy se envolva na vida de sua filha – mas diz que a segurança é sua preocupação número 1… e nesses documentos, ela afirma que é completamente razoável que a segurança esteja em sua mente.

Os advogados de Jeannie escrevem … “É essencial esclarecer que a insistência da Sra. Jenkins na implementação de medidas de segurança razoáveis, como proteger e trancar com segurança todas as armas de fogo que não foram protegidas no passado, bem como ter familiaridade e cuidadores adequadamente treinados não são de forma alguma um controle, mas sim um esforço responsável para priorizar o bem-estar de suas filhas.”

Sua equipe jurídica acrescenta: “Essas solicitações são baseadas na preocupação genuína da Sra. Jenkins com a segurança e proteção da filha das partes, especialmente quando sob os cuidados de outras pessoas e viajando pelo país, e são medidas de proteção razoáveis, não uma tentativa de restringir O acesso do Sr. Jenkins à filha deles.

Mais ou menos na mesma época, Jeannie apresentou sua resposta ao Petição de divórcio de Jeezy – quando ela pareceu insinuar que ele poderia ter trapaceado e que isso teria consequências no acordo pré-nupcial – ele mesmo apresentou novos documentos… nos quais alegou que ela o estava impedindo de ver Mônaco de forma consistente.

Como dissemos… Jeannie está ligando para BS sobre isso, e em vez de uma audiência sobre custódia temporária – ela está pedindo ao juiz aqui para apenas enviá-los para a mediação para resolver isso sozinhos, observando que ela sente que eles são fortes candidatos para isso opção.